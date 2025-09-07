Rodeado de famosos y con su vino como protagonista: el vallisoletano José Moro se casa con Fátima Pereyra

El célebre empresario vallisoletano y presidente de la prestigiosa bodega Cepa 21, José Moro, y la diseñadora de interiores Fátima Pereyra ya son marido y mujer.

La pareja entonó el 'sí, quiero' el pasado viernes, 5 de septiembre, en una boda de ensueño celebrada en Sevilla, con el vino como protagonista y repleta de rostros conocidos. Francisco Rivera, Elena Tablada, Joaquín Prat, María José Suárez, Carlos Sobera, Eva González y Vicky Martín Berrocal son algunos de ellos.

Acompañados de decenas de amigos y familiares, entre los que también destacaban las hijas de Moro, Carlota y Jimena; y los de Pereyra, Álvaro y Blanca; el empresario y su ya esposa celebraron sus nupcias en la exclusiva Hacienda de Medina Carmona, donde, tras la ceremonia, tuvo lugar el banquete en una zona exterior decorada con mesas blancas y centros de flores, y posteriormente la gran fiesta.

El bodeguero vallisoletano José Moro y Fátima Pereyra en su boda @fatimapereyramoreno Instagram

Un momento que los novios abrieron con un precioso baile nupcial y en el que el artista Jaime Alpresa, conocido como el "príncipe de la rumba" puso ritmo a una noche inolvidable para los protagonistas de la jornada y sus invitados, quienes acudieron al evento ellas, vestidas de negro, y ellos, de smoking, a petición de los novios.

Así se puede ver en las numerosas fotografías que Fátima ha compartido en sus redes sociales a modo de resumen del que sin duda se ha convertido en uno de los días más especiales de su vida, si no el más. "Felicidad máxima, un sueño hecho realidad", ha escrito junto a las instantáneas.

El bodeguero vallisoletano José Moro y Fátima Pereyra durante la celebración de su boda @fatimapereyramoreno Instagram

La novia lució espectacular con tres 'outfits' diferentes, cuidadosamente elegidos para cada momento de la boda. Un precioso vestido largo blanco con plumas y transparencias de palabra de honor; un traje midi satinado de manga francesa y cuello redondo, también blanco, que combinó con una pamela negra, unos stilettos a tono y un bolso de mano de Saint Laurent; y un vestido blanco de corte sirena y cuello halter con bordados florales de lentejuelas.

Por su parte, el bodeguero apostó por un esmoquin negro y otro bicolor en blanco y negro.

José Moro y Fátima Pereyra en su boda @fatimapereyramoreno Instagram

Y es que, a juzgar por las publicaciones de los recién casados y varios de los invitados, todos ellos vivieron una boda de ensueño a la que no le faltó ni un solo detalle.

Hubo mariachis, brindis con los caldos más exclusivos de Cepa 21 y actuaciones de los grupos Los Alpresa, Una y unos vamos y hasta del mismísimo Fran Rivera, quien se subió al escenario para deleitar a los presentes con su voz y también su característico sentido del humor.

Sin duda, un día tan especial como inolvidable lleno de vida, alegría, emoción y un sinfín de momentos para el recuerdo. ¡Que vivan los novios!