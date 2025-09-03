Victoria Federica se rinde ante la elegancia de una famosa bodega de Valladolid: "Es una auténtica maravilla"

La influencer Victoria Federica ha pasado unos días en la provincia de Valladolid y ha quedado maravillada por la elegancia de una famosa bodega vallisoletana. La sobrina del Rey Felipe VI ha compartido en sus redes varias imágenes en Abadía Retuerta, en pleno corazón de la Ribera del Duero, donde se ha alojado en su exclusivo hotel.

Victoria Federica ya había anticipado en una primera historia de Instagram que acudía a tierras vallisoletanas a pasar "un par de días para algo muy guay" y a continuación ha mostrado en otra publicación su fascinación por la histórica bodega. "Este sitio es una auténtica maravilla", ha escrito en una historia que muestra el majestuoso hotel de cinco estrellas y los viñedos de la bodega.

Después, ha dejado entrever su interés por los entresijos de la bodega y también de su espléndido huerto. "Empezó con 600 metros cuadrados y ahora tiene 2.400. Todo lo que se recoge del huerto va directo a los fogones de los distintos restaurantes que tienen", ha publicado en otra historia en su cuenta personal de Instagram, en la que ha mostrado una foto del huerto.

La influencer también ha compartido fotografías de tomates cherry zebra, bosque blue, cherry bombilla morado, tomate melocotón de jardín o chili Carolina Reaper que, según indica, "ha llegado a ser el chili más picante del mundo". Pero las historias de Victoria Federica durante su plácida estancia en Abadía Retuerta no han finalizado ahí.

La sobrina del Rey Felipe VI ha publicado también un pequeño vídeo del interior de la bodega y una publicación con cuatro botellas de los excelentes caldos de Abadía Retuerta. "Hemos probado cuatro de sus vinos a cada cual mejor. Cuando aprendo de cosas nuevas, disfruto y las aprecio más", ha escrito la influencer. Por último, ha publicado una última historia del majestuoso claustro del hotel.

Abadía Retuerta, además, se encuentra de máxima actualidad entre las celebrities ya que ha sido el lugar elegido por Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, para casarse con el amor de su vida, Alex Gruszynski, el próximo otoño.

Un enclave histórico único

La Abadía de Santa María de Retuerta fue fundada a finales del siglo XII, a orillas del río Duero (en el término municipal de Sardón de Duero), y ha permanecido como testigo dentro de los límites de la finca Retuerta. Se trata de una de las obras más importantes del románico en la provincia de Valladolid.

Su fundación data del año 1146 por parte de Sancho Ansúrez, primer abad y descendiente del Conde Pedro Ansúrez, fundador a su vez de la villa de Valladolid. Fue la Orden Premostratense, en la que Sancho Ansúrez estaba ordenado como canónigo, la encargada de establecerse en Retuerta, constituyéndose como casa–madre de la orden en España.

Desde sus orígenes, el monasterio de Santa María de Retuerta contó con el apoyo de la monarquía, pontífices y particulares, y es en este monasterio donde se celebraron los Capítulos Generales de la orden. Además, a partir del siglo XVII se convierte en Noviciado General de la orden en España.

Los diversos documentos encontrados colocan a estas tierras como una explotación antiquísima y con gran arraigo y tradición en el cultivo de la vid, alrededor de la Abadía Santa María de Retuerta. Todo ello refuerza el gran potencial turístico de la zona al combinarse el interés cultural de los grandes edificios históricos con el atractivo de los vinos de calidad.

La Desamortización de Mendizábal en 1835 determinaría la expulsión de los monjes del monasterio.

Pasó entonces a manos del Estado, quien lo cedió a diferentes empresas y particulares hasta que en 1988 la finca pasó a ser propiedad del Grupo Novartis, que con todo su empeño ha retomado exitosamente su ancestral actividad vitivinícola, ahora a través de la Bodega Abadía Retuerta, y hoy Abadía Retuerta Le Domaine.

Consta de estilos arquitectónicos muy diferenciados: tardorrománico y gótico con elementos de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Si el patrimonio se ha salvado en muchos lugares gracias a iniciativas eclesiásticas y a la administración, en algunos casos como el del Monasterio de Retuerta ha sido la iniciativa privada empresarial la que ha sabido poner en valor el patrimonio histórico, salvando a este importante monumento de la destrucción que padecieron otros muchos.

Disperso está su patrimonio escultórico o pictórico aunque no perdido, pues hoy se pueden admirar en otros emplazamientos. La fachada muestra una ampliación de la logia sur del claustro, que es la Hospedería. Por encima la espadaña – campanario se sitúa junto a la cabecera de la iglesia. Data de los años 1655-1656.

La iglesia, que tiene función de apostolado (espadaña), conserva una planta irregular. Destaca el cabecero de estilo románico frente a partes construidas en etapas posteriores, que se ubican en el gótico septentrional. También merecen una reseña individual el claustro, la sala capitular y el refectorio.

El claustro situado en lado sur de la iglesia articula las dependencias donde encontramos el refectorio, ubicado de forma paralela a la panda del claustro, y no perpendicular como en los monasterios cistercienses. Un enclave con mucha historia que ha enamorado a Victoria Federica.