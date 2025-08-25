El desafío de cinco amigos que correrán de Madrid a Segovia para luchar contra el cáncer: "Todos podemos contribuir"

Los cinco amigos que correrán de Madrid a Segovia para luchar contra el cáncer We Can Be Heroes

Diego, Gabi, Raúl, Jesús y Moisés están a punto de realizar un gran desafío. Hay personas que ayudan sin esperar nada a cambio y lo hacen, simplemente, por generosidad y solidaridad.

Esta es la historia de cinco vallisoletanos que se adentran en una de sus mayores aventuras en un reto que aúna deporte, solidaridad y concienciación en la lucha contra el cáncer.

El desafío consiste en correr desde el paseo de La Castellana de Madrid hasta el Acueducto de Segovia con el objetivo de recaudar fondos para las becas de investigación del Centro de Investigación de Salamanca y que financia la asociación We Can Be Heroes.

De este modo, los cinco corredores realizarán esta actividad bajo el lema 'Yo corro, tú donas' y gracias a sus pasos y solidaridad buscan que los ciudadanos hagan aportaciones de cinco euros. Estos vallisoletanos son personas que trabajan en lugares como Michelín, las fuerzas y cuerpos de seguridad o en tiendas de running, patrimonio o viajes.

Sin embargo, todos se mueven por su "amor al deporte, entusiasmo por la montaña y la ilusión de poder sumar su esfuerzo a la lucha contra el cáncer a través de la investigación".

Un gran reto que, sin duda, deja a cientos de ciudadanos boquiabiertos ya que, cabe destacar, que son 103 los kilómetros que deberán correr y tendrán que lidiar con factores adversos como pueda ser, entre otros, la meteorología.

El día que lo harán será el sábado 20 de septiembre y, por ahora, los cinco se preparan para afrontar el desafío de la mejor forma posible y poder recaudar el máximo de dinero para esta iniciativa tan importante.

Los cinco amigos vallisoletanos tienen claro que, además de lograr todo el dinero posible, también quieren demostrar que "todos, desde nuestras vida o nuestras aficiones, podemos aportar y contribuir en distintas causas que son importantes".

Un precioso gesto con el que esperan "alcanzar una cifra importante que haga que el esfuerzo de correr durante tantas horas merezca la pena".

No es la primera persona que hace un reto de estas características. El verano pasado, Hugo Prieto, también vallisoletano, se lanzaba a la aventura de hacer el Camino de Santiago corriendo para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de pulmón.

También lo hacía a través de la misma asociación y tenía unos 115 kilómetros en total que logró completar en cuatro días. Un reto lleno de esperanza que pretende ayudar en la lucha contra el cáncer.

De este modo, la iniciativa está teniendo una gran acogida puesto que, según han avanzado, ya son muchas las personas que se han sumado de todos los ámbitos; "del deporte, la televisión, la política o las empresas".

El dinero recaudado irá destinado para el fin indicado. Además, cabe destacar que son los propios protagonistas de esta historia quienes se van a hacer cargo de los preparativos y de la logística que implica, entre otros, el traslado hacia la capital española.

Un acto de generosidad y bondad que confían en cumplir y para el que ya llevan tiempo preparándose con el objetivo de darlo todo y recorrer dos comunidades visibilizando la importancia de destinar dinero a las investigaciones contra el cáncer.