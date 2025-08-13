Una turista mallorquina visita Valladolid y Zamora y alucina con lo que se encuentra: "Las carreteras no están colapsadas"

Teresa ha elegido Castilla y León para disfrutar de unos días de vacaciones en los que, sin esperarlo, se ha encontrado muchas sorpresas.

Detalles que, aunque para los castellanos pueden resultar insignificantes o algo normal, a los turistas parece llamarles mucho la atención.

Acompañada de su pareja y procedente de Mallorca, Teresa inició su viaje el pasado miércoles, 7 de agosto. Su primera parada fue la provincia de Zamora. Sin embargo, lejos de apostar por lo habitual y visitar la capital, optó por la provincia, habiendo pasado por pueblos como Fermoselle y Sanabria, entre otros.

Juntos, han visitado los pueblos y han disfrutado de la gastronomía típica de cada uno de ellos y también de su preciado entorno natural. Y es que, precisamente es en este donde Teresa se ha encontrado con algo que le ha dejado realmente fascinada: las playas fluviales.

Los que sin duda se han convertido en los parajes predilectos y más frecuentados por los castellanos y leoneses durante la temporada estival. Si bien, dado que la región cuenta con numerosas playas naturales, quienes las tienen al alcance de su mano tienden a normalizarlas.

Por el contrario, para aquellos que vienen de zonas costeras, como es el caso de Teresa, es todo un descubrimiento y algo así como un regalo de la naturaleza. De una manera u otra, les impresiona.

"Me han encantado las playas fluviales y poder nadar en ellas porque en Mallorca no tenemos ni una", ha confesado.

Ahora bien, cabe destacar que su asombro con la región castellana y leonesa no queda ahí. Y es que, pese a haberles pillado unos días de "un calor horroroso" debido a la ola de calor que azota la Comunidad, la pareja no ha renunciado a sus planes.

Tanto es así que, tal y como ha confesado Teresa en declaraciones a este periódico, tanto ella como su pareja han podido disfrutar del precioso entorno natural de Zamora y también de Valladolid.

Una ciudad en la que han parado "porque nos pillaba de camino de vuelta a Mallorca", pero que, a juzgar por sus comentarios, también le está fascinando.

Han llegado este mismo martes, 12 de agosto, y, aunque aún no les ha dado tiempo a hacer muchas cosas, sí han tenido ocasión de degustar las deliciosas tapas que marcan la seña de identidad de la ciudad del Pisuerga.

Creaciones culinarias con las que también han quedado sorprendidos. "Hemos visitado varios sitios de tapas y me han encantado. Qué delicia", ha confesado Teresa al respecto.

Del mismo modo, la mallorquina ha expresado su asombro con la arquitectura típica de Valladolid y, curiosamente, también con sus amplias y numerosas zonas peatonales: "Le venía comentando que la zona peatonal de Valladolid es impresionante, en Mallorca hay muy poca. Además, los edificios que hemos visto por el centro me han parecido muy bonitos", ha apuntado.

Pese a todo ello, ni las playas fluviales de Zamora ni las tapas y zonas peatonales de Valladolid han alucinado tanto a la turista mallorquina como lo han hecho sus carreteras. Increíble, pero cierto.

Ella viene de una isla en la que, por norma general y más aún en verano, suele haber mucho tráfico a cualquier hora del día. Por ello, si algo destaca Teresa de su viaje a Castilla y León es la fluidez de las diferentes vías que discurren por la Comunidad.

"Aquí las carreteras no están colapsadas y eso me ha llamado mucho la atención, porque en Mallorca es algo terrible", ha apuntado.

Llegados a este punto, a Teresa y su pareja todavía les quedan 24 horas en Valladolid. Tiempo más que suficiente para seguir descubriendo y sorprendiéndose con los grandes secretos de la ciudad y la comunidad. Detalles que las hacen únicas y que, de una manera u otra, las diferencian del resto.