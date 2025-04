Soy experto en seguridad laboral y esto es lo que deben hacer las empresas para evitar muertes en el trabajo

Alberto Miguel Lorenzo es vicesecretario de Política Sindical y Seguridad Laboral de UGT en Castilla y León. Lleva en el cargo desde el pasado mes de enero de 2025 y lucha para que los empleados de las diversas empresas y compañías de nuestra Comunidad puedan trabajar con seguridad.

“La labor que ejerzo, dentro de esta secretaría transversal, pasa por todo lo que engloba la política sindical y el apartado de la salud laboral dentro de esta política y que incluye el diálogo social y otros aspectos”, asegura a EL ESPAÑOL de Castilla y León nuestro entrevistado.

Los sindicatos, como apunta, son “una parte esencial de la defensa de los derechos laborales” ante las empresas con el fin de “mejorar las condiciones de trabajo” y esa “seguridad laboral”.

“Esta defensa en fábricas, centros de trabajo y demás, con la acción sindical, y la negociación colectiva las llevan a cabo una figuras y herramientas que son esenciales como los delegados sindicales dentro del comité de salud”, asegura el de UGT.

Su participación en los comités es la que hace que se pueda intervenir de forma directa para la prevención del riesgo en las diferentes empresas.

En el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó a celebrar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Cita anual que tiene lugar cada 28 de abril, es decir hoy, y que busca promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo.

Mejoría con matices y con mucho margen

“Sí. Se podría decir que una de las labores que ejercemos como sindicato, con los delegados de prevención pasa por vigilar y controlar la normativa de prevención de riesgos laborales en las empresas. Detectar y eliminar actitudes negativas”, asegura Alberto Miguel Lorenzo.

Son los delegados los que, dentro de cada empresa, denuncia esta situación a corregirse. Buscan cumplir la Ley y crear un entorno laboral seguro para que los diferentes trabajadores no sufran riesgos innecesarios.

“Se cumplen 30 años desde que se aprobó la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/1995 que supuso un antes y un después con grandes avances y que ha provocado que los accidentes, a nivel estatal, se hayan reducido a la mitad”, asegura el vicesecretario de Política Sindical y Seguridad Laboral de UGT en Castilla y León

Se le dio un nuevo enfoque a la salud en el trabajo con el fin de prevenir accidentes y por el bienestar de los trabajadores. Permitió una participación activa de estos en los comités de seguridad laboral.

“El 1997, con el Real Decreto 39/1997 se establecieron las directrices organizativas de los servicios de prevención. Propio, ajeno de asunción directa por parte de las pequeñas empresas lo que facilitó el control interno de todos los agentes implicados”, asegura nuestro entrevistado.

Para él, aunque “se ha evolucionado” todavía “quedan cosas pendientes” como la “prevención de las enfermedades profesionales, especialmente el cáncer laboral”. Señala que en España se estima que fallecen 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debido a las condiciones laborales y que la declaración y el reconocimiento sigue siendo “ínfimo”. Solo 106 se declararon en 2024.

Entre los retos a abordar se encuentran la introducción de los riesgos emergentes de la digitalización, los cambios geográficos, la emergencia climática, entre otras, y se busca “reforzar la protección de las personas más vulnerables”.

Alberto Miguel Lorenzo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Los datos

“En 2024 se registraron un total de 49 muertes como consecuencia del trabajo en Castilla y León. 39 en jornada de trabajo y diez en itinere. Un siete por ciento más que en 2023. Siete de ellos en Valladolid. Esto sigue siendo una lacra”, apunta nuestro protagonista.

De los 39 accidentes mortales, nueve de ellos fueron de tráfico, 22 por lesiones no traumáticas, seis por aplastamiento, uno por golpe de objeto y, el último de ellos por electrocución.

“Detrás de todos estos accidentes están otros factores que guardan una relación directa con las condiciones de trabajo como pueden ser la fatiga, la presión, el tiempo y jornadas que son partidas y, en algunos casos, excesivas. Esto incrementa el riesgo de accidente”, añade nuestro entrevistado.

Alberto Miguel Lorenzo señala que “las empresas tienen la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en su gestión, de forma transversal” para “vigilar la salud de sus empleados”.

“Desde los sindicatos luchamos para que la gestión de riesgos laborales no se convierta en una simple documentación. Una prevención activa puede hacer que no se produzcan accidentes. Los empresarios no tienen que ver la salud en el trabajo como un gasto sino como una inversión”, añade el vicesecretario de Política Sindical y Seguridad Laboral de UGT en Castilla y León

Sanciones y retos futuros

La Ley de Infracciones y Sanciones marca esas multas para las empresas que no se tomen en serio algo tan importante como es la salud de sus empleados. Van desde una infracción leve con multas de entre 49.000 y 196.000 euros aproximadamente a una de grado medio entre 196.000 y 491.000 a una grave que puede llegar hasta los 983.000 euros.

“Dependiendo de la infracción, la reincidencia y demás, si se observa un riesgo grave para los trabajadores, se puede paralizar la actividad de la empresa en cuestión hasta eliminar el riesgo”, añade nuestro protagonista.

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, este 28 de abril, Alberto Miguel Lorenzo señala que es una jornada perfecta para “recordar a las personas que pierden salud e incluso la vida en el trabajo” con el “daño que supone para sus familias”.

La seguridad y salud en el trabajo es clave tanto para los empleados como para las empresas. Los delegados de prevención “son una ayuda para el entorno seguro” y “las compañías deberían verlos como un departamento más”, añade nuestro entrevistado.

“Mirando al futuro, es indispensable reforzar la inspección de trabajo. Tiene que ser un apoyo para la seguridad laboral de los trabajadores con más medios y gente que vigile. Si no, se fomenta el incumplimiento y hay más accidentes. Esto debe ser un reto”, finaliza Alberto.