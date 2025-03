Las promesas castellanas y leonesas de la alta cocina: "Lucharemos por tener algún día nuestro restaurante"

Tan solo tienen 24 años, pero su cocina ya ha conseguido colarse en la final de uno de los premios más prestigiosos. La alta cocina se ha hecho un hueco entre sus manjares culinarios y Le Cordon Bleu ha premiado sus ambiciosas elaboraciones que han llevado a los dos vallisoletanos al pódium de la gastronomía.

Hace dos semanas daban a conocer los diez finalistas del XIII Premio Promesas de la alta cocina, que se enfrentarán a la gran final el próximo 8 de abril en la sede de Le Cordon Bleu de Madrid. Los dos estarán con sus delantales y alimentos más que preparados para darlo todo y traerse el galardón a su tierra.

¿Quién no iba a soñar nunca con formar parte de un premio tan prestigioso? ¿Y, por qué no, con ganarlo? Ese es el objetivo que tienen en mente los dos vallisoletanos, estudiantes de la Escuela de Formación Profesional Alcazarén (del Grupo Aspasia), que se ubica en la ciudad del Pisuerga.

Grupo Aspasia Dos jóvenes de Castilla y León, en busca de convertirse en el mejor cocinero de España

Comparten cocina y ahora también se enfrentan, juntos, a la gran final de este prestigioso premio. Los nervios no faltan, pero tampoco la emoción, ilusión y ganas. Dos nombres que, seguro, en un futuro sonarán en las grandes cocinas españolas.

José Antonio Galindo comenzó en la cocina por tradición familiar ya que sus padres tienen un restaurante llamando Mesón El Harreñal. "Mi madre ha sido cocinera toda la vida y yo he estado en el bar, aunque no me involucraba demasiado", recuerda en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Con el paso del tiempo, decidió adentrarse en el mundo gastronómico, lo que tilda de "gran descurbimiento". Aunque no formara parte de la cocina, sí que tenía interés por los nuevos platos y elaboraciones. Por ello, comenzó con su formación en la Escuela Alcazarén sin imaginar que a sus 24 años se colaría en la gran final de Le Cordon Bleu.

Asegura que cuando recibió la noticia fue "una sorpresa" y ya se está preparando para darlo todo y traerse el galardón a su tierra. "Hay mucho nivel. Es un reto", afirma.

La alta cocina ya forma parte de su vida y si algo tiene claro es que todos los que estudien esta profesión tienen que "aprender de grandes cocineros y restaurantes de alto nivel".

Por ahora, no piensa demasiado en el futuro, pero tiene claro que algún día cogerá las riendas de su restaurante y le dará un "toque personal"; aunque para eso aún queda mucho tiempo y todos sus esfuerzos se centran en la preparación del prestigioso premio.

José Antonio en la Escuela Alcazarén Escuela FP Alcazarén

El otro vallisoletano que se pondrá el delantal es Rubén Vallejo. Asegura que siempre le ha gustado la cocina, pero que desde la pandemia aumentó su interés hasta que decidió estudiar. Aunque no tiene preferencia, sí que apuesta más por la cocina clásica.

Ahora, "con mucha emoción", se adentra en este reto de la alta cocina. En su receta apostó, por un lado, por la cocina francesa y también por la española. Lo que le llevó a la gran final, que ya se está preparando y la afronta con "nervios, ganas e ilusión".

Vallejo asegura que la alta cocina es "donde están los mejores cocineros" y recuerda qe tiene "la suerte" de poder estar haciendo las prácticas en el restaurante Ambivium, que es "uno de los mejores, sino el mejor". Una iniciación "a la alta cocina muy top".

Rubén Vallejo en la cocina Restaurante Ambivium

Entre sus sueños por cumplir está, como no podía ser de otra forma, seguir formándose y tener en un futuro su restaurante. "Me encantaría y lucharé por ello", afirma.

Lo de José Antonio y Rubén va más allá de la cocina. Son muy amigos y, de ahí, que les haga mucha más ilusión compartir este reto juntos. Vallisoletanos, de la misma escuela y con la misma pasión. Un cóctel perfecto.

"Somos muy buenos amigos. Empezamos juntos en la cocina y seguimos. Me tranquiliza", afirman los dos tras ser preguntados por este reto al que irán juntos. Sin duda, dos estrellas de la cocina que buscarán brillar en Le Cordon Bleu.