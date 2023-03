La historia de Rupa, el tiktoker del momento: retos, mucho humor y un sueño aún por cumplir

Con una educación absoluta, el berciano Roberto López, conocido como Rupa, atendía a la petición de este medio para poder charlar con él y conocer su historia, saber cómo ha sido todo este proceso y a qué objetivos se enfrenta de cara al futuro. Este tiktoker nacido en Ponferrada en 1996 se ha convertido en uno de los creadores de contenido del momento de la red social china. Más de medio millón de seguidores avalan su crecimiento exponencial en estos últimos meses.

Fútbol, retos y mucho humor, esto es lo que ha llevado a este joven de 26 años a triunfar entre sus seguidores, que además han visto en él una persona cercana que cuenta con todo el mundo, ya que les hace partícipes en todos sus vídeos. Roberto López, capitán de lo que han denominado 'La Rupaneta', dedica su contenido a hacer desafíos del deporte rey. Principalmente se enfrenta a filtros de TikTok, con los que pone a prueba su conocimiento sobre el fútbol. Jugadores históricos, actuales y un sinfín de desafíos que, con un toque de humor, han enganchado al público más joven a este berciano que todavía tiene un sueño por cumplir.

"Mi hobbie por encima de todo siempre ha sido, es y será el fútbol", se manifiesta así de contundente en una conversación con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Buena prueba de ello es la pasión con la que hace sus vídeos, donde se observa sin atisbos de lo contrario como ha "mamado" este deporte desde que nació. Una pasión que ahora ha llevado a TikTok, una red social que conoció durante la época de la cuarentena. "Ahí fue cuando me descargué la aplicación y empecé a conocerla un poco", afirma el joven de Ponferrada.

Afincado en estos momentos en Barcelona por temas laborales, Rupa explica que cuando comenzó a subir vídeos, lo hacía sin la pretensión de que llegaran a la gente. "Lo hacía porque me gustaba", admite, al tiempo que relata que estas publicaciones en un principio eran únicamente de humor, sin estar "relacionadas con el fútbol". "Soy una persona bastante cómica y me gustan las bromas", se describe.

En diciembre de 2021 cambió todo

Sin embargo, todo cambió para siempre en el mes de diciembre de 2021. Roberto colgó un vídeo simulando la reacción de la gente cuando les meten un gol en la saga de videojuegos de fútbol más grande de la historia, el FIFA. "Estaba haciendo una simulación real. Es un vídeo un poco peculiar", reconoce. Tras publicarlo, el joven berciano se marchó a dormir y al día siguiente la sorpresa fue mayúscula. "Me acosté y a la mañana siguiente tenía casi un millón de visitas. A partir de ahí empecé a tener motivación en la red social", aclara. Creadores de contenido de la talla de DjMario, el mayor en número de seguidores de España en el apartado de este tipo de videojuegos, llegaron a comentar esta publicación. Roberto ganó 20.000 seguidores únicamente con ese vídeo.

Este fue el comienzo de 'La Rupaneta' y la gran historia de éxito como creador de contenido en TikTok de Roberto. "El gran boom se puede dividir en dos partes. Por un lado estaban estos vídeos de humor con contenido de FIFA. Esa serie le gustó mucho a la gente", admite. Posteriormente, aunque Roberto matiza que le gustan los videojuegos, esto era algo que "no quería transmitir a la gente". "Fue entonces cuando comencé a hacer contenido de fútbol, que es lo que a mí me gusta. En verano cree una serie que se hizo bastante conocidilla, con un filtro que consistía en intentar que quedase coherente", relata. Un hecho que "empujó bastante" a este tiktoker berciano.

Participación e interacción activa y directa con los seguidores

Además de la diversión y el humor, Rupa hace uso muy habitualmente de la interacción directa con sus seguidores. Uno de los hechos que, probablemente, le hayan convertido en uno de los creadores de contenido más cercanos de la comunidad. Da la potestad absoluta a los usuarios para que elijan la penitencia que ha de cumplir si no logra superar el reto. Con esto se crea una afinidad entre el tiktoker y la gente.

"Es muy importante hacerles partícipes. Yo cuando simplemente era un usuario más en TikTok me hubiera gustado que el creador de contenido me hubiera hecho partícipe. Se trata de ver que hay conexión entre el seguidor y el tiktoker. Hacerle sentir importante en los retos", explica el joven. Es precisamente esa cercanía lo que ha hecho de 'La Rupaneta' un fenómeno de masas.

La creatividad y su papel

La creatividad también juega un apartado fundamental. "Son ideas que se me vienen y simplemente las plasmo automáticamente. Eso es importante, tú cuando tienes una idea es clave que la apliques rápido porque al final te rondan tantas en la cabeza que de rápido que se te tienen, rápido se te van", puntualiza el tiktoker de Ponferrada.

Roberto López se encuentra ahora en un periodo de estabilidad en su contenido, por lo que no tiene previsto hacer cambios en el mismo en un periodo corto de tiempo. "No tengo nada preparado, estoy contento con lo que estoy haciendo", reconoce.

El berciano Roberto López, el tiktoker del momento.

Internet y la crítica: "Es algo a lo que hay que estar acostumbrado"

Sin embargo, internet es un mundo volátil, donde la crítica está a la orden del día, bajo pseudónimos o nombres ficticios hacen de ella un arma arrojadiza que más de una vez ha llevado al límite a la persona que se expone a público. "Es algo a lo que hay que estar acostumbrado", señala, ya que Roberto también pasó por esa fase.

Precisamente, cuando se dio uno de los 'boom' que le llevaron al éxito hubo una temporada que fue criticado por "no ser real" en los retos, acusándole de que los preparaba para que saliese lo que le convenía. La situación llegó hasta tal punto que tuvo que salir públicamente a desmentir estos hechos e invitar a la gente que quisiese que lo creyese.

Fue esa conciencia de inocencia absoluta lo que llevó a este joven berciano a superar estas críticas tan habituales en internet. "Es verdad que tuve esa época y al no estar acostumbrado puede llegar por una parte a afectarte, pero te haces a la idea. Es imposible hacerles creer al 100% que estés haciendo trampas o no, a no ser que estén contigo a tu lado. Entonces dije que quien se quiera creer esto de verdad que lo haga y quien no pues mala suerte", recuerda.

Compatibilizar el trabajo

Además de creador de contenido en TikTok, Rupa también cuenta con un trabajo, por lo que se ve obligado a compatibilizar ambos sectores a lo largo del día. Para ello, el joven aprovecha las mañanas para grabar los vídeos y organizar el contenido, para después ir hasta su puesto de trabajo. "Tengo la suerte de que mi trabajo es a media jornada. Dejo todo hecho por la mañana y por la tarde es solo darle a un simple clic. A jornada completa podría ser más costoso y difícil de llevar, pero no te podría decir aún porque no tengo la experiencia todavía de ello a la vez que soy creador de contenido", aclara.

'La Rupaneta', liderada por Roberto López, ha emprendido ya su camino hacia su sueño, que es poder vivir de ello, pero, tal y como reconoce el joven berciano y aludiendo al Cholo Simeone, prefiere ir "día a día". "Prefiero vivir el presente y a ver si dios me permite vivir de ello, que lo dudo mucho, pero nunca se sabe. La gente que está ahí arriba ahora seguramente dijera lo mismo que yo ahora. Todavía cabe esa posibilidad y tengo esa mínima esperanza de que esto pueda seguir expandiéndose", concluye Rupa, el tiktoker del momento.

