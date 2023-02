Indignación en las tiendas de mascotas ante la "incoherencia" de la Ley de Bienestar Animal: "Habrá grandes pérdidas"

La Ley de Bienestar Animal ha sido aprobada el pasado 9 de febrero por el Congreso de los Diputados, aunque todavía falta que sea tramitada en el Senado. Una nueva normativa que lleva consigo numerosos cambios que afectan de manera directa tanto a quienes ya tienen animal como a los que quieran hacerse con uno.

Una ley que, sin duda, a quienes más perjudica es a las tiendas de animales puesto que hay algunas especies que no podrán vender y las consecuencias serán muy negativas. Entre las que, previsiblemente, estarán prohibidas serán: conejos, ratones, hámsters, chinchillas, cobayas, cotorras, agapornis, periquitos, tortugas, arañas, erizos, cerdos vietnamitas o reptiles exóticos.

En el caso de Aquarium Valladolid, su dueña Mª Jesús afirma que si al final se pone en marcha van a tener “grandes pérdidas”. Es una normativa que les “afecta bastante” porque venden tortugas, pájaros y roedores y si, finalmente, se pone en marcha “qué hago con los animales”, pregunta la dueña de la tienda. Además, son unas especies que muchísima gente compra: "¿Quién no conoce a alguien que tenga o haya tenido una tortuga o un pájaro?".

Las tortugas de la tienda Isla Mascota

No solo es el hecho de no poder venderlos sino de lo que ello supone: “Tampoco se venden los alimentos o accesorios. No nos compran la jaula, comida o bebedero… es una cadena”. Un hecho que, de ser así, supondrá “grandes pérdidas”. Y finaliza: “Si todo eso se deja de vender, imagínate”.

El caso de Isabel Torres, de la tienda Tema (Valladolid), no se queda atrás. “Los animales que tengo los pienso vender”, sentencia. Por ahora, no se ha leído “en condiciones” la Ley de Bienestar Animal. En su caso, a pesar de que relativo a los animales no le afecta tanto, sí que ve problemas en la comida: “Si le ponen trabas a los clientes para comprar o para tenerlos, la comida o complementos no los vendo. Indirectamente me afecta”. Torres cree que, por ahora, la gente se lo toma “a la ligera” porque es una “ley completamente incoherente”.

En la tienda Birdom (Valladolid) muestran más calma porque, por ahora, “solo es un anteproyecto y no se ha aprobado”. Hasta que no esté en firme no saben cómo les va a afectar, pero asegura que hay “muchas incógnitas” sobre este debate.

Necesitan que primero aclaren lo que pueda pasar: “Si dicen que hay que castrar a los perros, significa que no nacen más perros y no pueden vender la comida”. Sin embargo, no se adelantan ya que “sin que esto esté claro, es difícil”. De momento, no se quieren “precipitar” y esperan a ver “cómo acaba la situación” para poder adoptar medidas.

Los animales exóticos también deben desaparecer de las tiendas. Algunos de ellos son las serpientes, iguanas, lagartos o camaleones, entre otros. Son muchas las tiendas que todavía los ofertan al público y que, en caso de que la ley se apruebe, no saben qué pasará. Óscar Bravo, de la tienda Isla Mascota (Salamanca), lamenta que: "Todo lo que vendemos, a su juicio, es exótico. Si se aprueba, acabaremos en la calle".

Un animal exótico de Isla Mascota

Ya no solo es el hecho de que les pueda afectar a los dueños de las tiendas, sino que es "una cadena": "Hay mucha gente detrás, muchos puestos de trabajo indirecto en juego. En España se perderán entre 150.000 y 200.000 empleos". Bravo asegura que contra esta ley está "todo el mundo, menos los burócratas que la han hecho". Afirma que hay "muchas incoherencias" y que la consecuencia que tendrá "va a ser catastrófica".

Una de ellas puntualiza que es que la gente "está soltando a sus mascotas en la calle por el miedo que les están metiendo" y que es algo "que no se debe hacer". En la perrera tienen la obligación de recoger a cualquier animal, y el empleado de Isla Mascota garantiza que "no van a tener medios para cuidar a este tipo de animales". Ya hay compañeros que "han visto disminuir un 50% sus ventas respecto a otros años" y eso que "no han sido precisamente buenos con el Covid".

Del mismo modo opina Katia de Zootécnica Mirandesa (Miranda de Ebro). Ella no vende estos animales pero también le afectará en "las jaulas, productos y comida". Por ahora, todos se muestran expectantes por saber qué pasará y cómo finalizará esta incógnita. Sin duda, todos desean que el listado positivo de animales que se puedan tener sea lo más amplio posible para no notarlo en exceso en sus comercios. Si ocurre lo contrario, muchos no tendrán más remedio que bajar la persiana.

