Jesús Calleja se sincera: de su amor por León a su último sueño cumplido

Aventurero, perseverante, entusiasta y soñador. Quizá, estos sean los calificativos que mejor describen a Jesús Calleja, el famoso aventurero leonés que, tal y como pudimos conocer hace unas semanas, va a convertirse en el primer español no astronauta en viajar al espacio.

A sus 57 años, Calleja ha escalado las montañas más altas del planeta, se ha adentrado en los agujeros más profundos, ha competido en el Dakar, ha ascendido volcanes en erupción y ha batido récords de distancia en globos aerostáticos, entre muchas otras cosas. Es evidente que a Calleja no hay aventura que se le resista y que, después de todas las vividas, tiene la gran capacidad de seguir sorprendiendo y enganchando a los fieles espectadores que esperan con muchas ganas cada uno de sus programas de televisión.

Jesús Calleja en una de sus aventuras

Sin embargo, nada hacía presagiar que el siguiente destino del montañero iba a estar fuera de la Tierra. Pero así va a ser. Será a finales de este año o a principios del que viene cuando Calleja ponga rumbo al espacio, una gran oportunidad que podrá vivir gracias al acuerdo firmado entre Blue Origin, la empresa de viajes espaciales de Jeff Bezos, Mediaset y Amazon Prime, a través del cual han acordado enviarle fuera del planeta y retransmitir, en tres episodios que se estrenarán en Mediaset España y en Prime Video, ya no solo su aventura espacial, la cual se dice que durará aproximadamente 15 minutos, sino también el antes y el después, es decir, la preparación previa y el proceso de asimilación, así como el lanzamiento del cohete en directo.

Pero ¿qué significa para él ser el primer español no astronauta en viajar al espacio? ¿cómo afronta este gran reto? ¿ha empezado ya a prepararse? Estas solo son algunas de las preguntas a las que el presentador de ‘Planeta Calleja’ ha respondido en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

De este modo, además de asegurar que para él es un verdadero orgullo el hecho de que se hayan acordado de él “para contar esa historia”, la cual define como “una cosa increíble”, ha reconocido que con esta aventura podrá tachar de la lista el último sueño que le quedaba por cumplir: “Es lo que yo soñé desde pequeño, yo siempre quise ser astronauta, siempre lo dije. Mira que yo he hecho cosas, pero este va a ser el sueño cumplido”, ha asegurado. “La verdad es que no me queda ningún otro sueño por cumplir porque con este viaje, todo lo que yo había diseñado que quería hacer queda completo. Quería ir al Polo Norte, al Polo Sur, escalar la montaña más alta del mundo, bajar el agujero más profundo e irme al espacio, y cuando cumpla esto último, ya lo habré hecho todo”, ha añadido orgulloso.

Jesús Calleja; el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile; y el director de contenidos de Prime Video en España, Ricardo Carbonero

El leonés ha aclarado que todavía no hay una fecha establecida para el viaje, ya que, al parecer, aún es demasiado pronto para fijarla: “Aún no sabemos cuándo será porque tengo que ir a Estados Unidos, tengo que conocer a los astronautas, tengo que entrenar, ensayar… y estas cosas te las van diciendo por partes porque no es una ciencia precisa”, ha aclarado.

Todavía no ha empezado a prepararse, pero afronta el reto con especial emoción: “Lo que siento lo describiría como una adrenalina que está ahí. Ahora estoy haciendo una agenda muy condensada de viajes porque tengo que hacer todo lo que hago en un año normal, más luego todo el programa espacial. Estoy haciéndolo por paquetes, ahora mismo estoy intentando hacer todos los programas que puedo para dejarme tiempo libre y empezar a ir ya a Estados Unidos, que es donde llevaré a cabo la preparación”, ha explicado.

Jesús también ha confesado que, aunque este no es el mayor reto físico al que se ha enfrentado, “porque un ochomil, o escalar el Lhotse o el Everest es indudablemente muchísimo más duro”, sí es “el más especial y extraordinario” y “la mayor aventura que jamás pudiera soñar”: “Dentro de mi profesión para mí no puede haber más, y es que es la primera vez que se va a hacer, o sea, que el reto no es solamente ir al espacio, es hacer algo que ningún otro presentador ha hecho nunca en la historia”, ha apostillado.

El aventurero Jesús Calleja

Finalmente, Calleja ha expresado el orgullo que ha supuesto para él que el presidente de la Comunidad Autónoma en la que vive, en este caso, Alfonso Fernández Mañueco, le haya felicitado públicamente por este proyecto y que se haya referido a él como “un gran embajador de Castilla y León”: “Es algo que me llena de buen rollo porque yo soy de esta tierra, la defiendo, me gusta llevar su bandera a cualquier lugar del planeta donde voy y que esté presente en mis programas. Yo soy de esta tierra y por mucho mundo que vea, no va a haber nada mejor, y que una persona como Mañueco lo valore y haga mención al respecto, es una maravilla. No tengo más que agradecimiento”, ha dicho al respecto.

Lejos de querer dejarlo ahí y dispuesto a seguir deshaciéndose en halagos con su ciudad natal, en la que lleva viviendo toda su vida, sin excepciones, el mítico aventurero también ha dejado claro que no vislumbra “ningún lugar en el mundo mejor para vivir”. Prueba de ello es que incluso en cada uno de sus contratos con la televisión, esta es “una cláusula” que siempre “está presente”. “Haga lo que haga, mi residencia y mi vida está en León”, ha apostillado.

