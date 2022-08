Conciertos y festivales de música: las 10 irregularidades que se cometen y que puedes reclamar

Cada vez son más los festivales de música y los conciertos que se celebran en España. Un boom del que Castilla y León no es ajeno como se ha podido comprobar en el pasado Sonorama celebrado en Aranda de Duero (Burgos). Pues bien, FACUA-Consumidores en Acción quiere denunciar numerosas organizadoras de conciertos y festivales ante diferentes irregularidades por las que reclama a las administraciones competentes que apliquen “sanciones proporcionales a su gravedad que tengan carácter disuasorio”. Y es que “las malas prácticas de ciertas empresas les suponen beneficios muy superiores a las multas que, en contados casos, acaban aplicándoseles”, explican.

La asociación ha identificado ya diez tipos de problemas e irregularidades que están dándose en la organización de estos eventos, ante las que los usuarios tienen derecho a reclamar devoluciones de dinero y, según los casos, también indemnizaciones económicas.

No permitir la entrada con comida ni bebida. Es la irregularidad más frecuente, con la que las empresas que organizan estos eventos pretenden arrogarse la misma potestad que tienen bares y restaurantes. Sin embargo, al no ser la hostelería la actividad principal, sino una de carácter accesorio, esta forma de ejercer el derecho de admisión resulta contraria a la legislación en materia de espectáculos públicos. Los afectados pueden reclamar que se les compense el gasto que tengan que realizar en los recintos tras no dejarles entrar con los productos que traían consigo. Algo que sí ha ocurrido en el pasado festival de Sonorama y en otros como refleja el estudio de Facua.

- Reggaeton Beach Festival, que se celebra durante el verano en Madrid, Avilés, Marbella, Benidorm, Mallorca, Santander, Marina d'Or, Barcelona y Nigrán (Galicia). El de Tenerife fue cancelado.

- Marenostrum de Fuengirola, en Málaga (del 30 de agosto al 16 de septiembre).

- Canela Party de Torremolinos, en Málaga (del 24 al 27 de agosto).

- Puro Latino Fest de El Puerto de Santa María, en Cádiz (4 a 6 de agosto), Sevilla (del 30 de junio al 2 de julio), Torremolinos, en Málaga (15 y 16 de julio) y Badajoz (23 de junio).

- Low Festival de Benidorm, en Alicante (30 y 31 de julio).

- Festival Interestelar de Sevilla (25 de julio).

- Pirata Beach Fest de Gandía, en Valencia (14 a 17 de julio).

- Madrid Puro Reggaeton Festival (que iba a ser del 15 al 16 de julio pero se canceló)

- Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en Málaga (6 a 9 de julio).

- Starlite de Marbella, en Málaga (del 10 de junio al 3 de septiembre).

Cambios de ubicación sin derecho a reembolso. Tras vender un determinado número de entradas para la celebración del evento en un recinto, hay organizadores que deciden trasladarlo a otro. En ocasiones el motivo es que no han obtenido los debidos permisos y vuelven a intentarlo en la nueva ubicación. En otros casos el cambio se debe a que están teniendo tanto éxito en las ventas que se lo llevan a un lugar con mayor aforo. Pero también puede ser que vayan peor de lo previsto y el cambio sea a un recinto más pequeño.

En todos los casos, el usuario tiene derecho a recuperar el dinero de la entrada si no le gusta o le causa problemas desplazarse al nuevo lugar. Ha ocurrido, por ejemplo, en el finalmente cancelado Madrid Puro Reggaeton Festival, anunciado inicialmente en la Caja Mágica y después en el Wanda Metropolitano, que tiene casi seis veces más aforo

Artistas que suspenden actuaciones sin que se compense a los afectados. Si uno de los artistas de un festival cancela su participación, sus fans tienen derecho a reclamar la devolución del importe de las entradas con el argumento de que ya no les interesa asistir, además de una indemnización por los perjuicios económicos derivados de no poder recuperar el importe de billetes de transporte o alojamiento en hoteles que ya no vayan a usar. También pueden plantear a la empresa el reembolso de una parte del precio.

Una de las caídas más sonadas este verano ha sido la del grupo Rage Against The Machine, que era el principal reclamo de Mad Cool Sunset de Madrid (10 de septiembre) y el Andalucía Big Festival by Mad Cool de Málaga (del 8 al 10 de septiembre). La banda estadounidense ha cancelado su gira europea por "consejo médico", ante la necesidad de reposo y rehabilitación de su cantante, Zack de la Rocha.

Cancelaciones por una mala gestión. Que la administración competente no otorgue los permisos porque la empresa no ha acreditado las medidas de seguridad necesarias es uno de los motivos por los que se cancelan festivales y conciertos, al que se le suman accidentes o enfermedades de los artistas que les impiden participar. Ocurra por las irregularidades del organizador o por problemas de los artistas, los usuarios tienen derecho a recuperar el importe de las entradas. Y ello tanto si la cancelación es definitiva como si el organizador anuncia nuevas fechas para su celebración, ya que el cambio de fecha es una modificación sustancial en las condiciones del contrato que da derecho a su resolución. En este caso, los afectados también pueden reclamar los daños y perjuicios derivados de la cancelación, Y si ésta se les anuncia con solo unas horas de antelación, de manera que ya estuviesen en la ciudad donde iba a tener lugar el evento porque habían viajado a ella con la finalidad principal de acudir a él, además del pago del transporte y el alojamiento también pueden exigir el de la comida durante su estancia.

Entre las suspensiones de festivales que se han producido este verano no se encuentra ninguno en Castilla y León.

Limitar el plazo para devolver el dinero. Distintas leyes autónomicas en materia de espectáculos públicos plantean plazos para devolver el importe de las entradas cuando los eventos se cancelan, pero no el plazo máximo que tienen los usuarios para reclamar. Hay empresas que establecen plazos muy reducidos para solicitar el importe de las entradas, como ha ocurrido por ejemplo con el Madrid Puro Reggaeton Festival y el Dream Summer Fest de Talavera la Real (que iba a celebrarse del 7 al 9 de julio). Plazos que además se limitan a anunciar en sus páginas web y perfiles en redes sociales. Sin una normativa específica que establezca esos plazos, se aplica el que plantea el Código Civil para los incumplimientos contractuales y los daños derivados de ellos: 5 años

No permitir pagos en efectivo. La ley no obliga a las empresas a aceptar pagos con tarjetas de débito o crédito, pero tampoco les permite que se nieguen a cobrar en efectivo. "La negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal" es una práctica abusiva, y por tanto sancionable, según establece el artículo 47.1.ñ) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Así que el truco de imponer que las compras en los recintos de los festivales se realicen exclusivamente mediante a través de una pulserita cashless que previamente hay que adquirir y cargar con dinero es una práctica ilegal

Cobrar por recuperar el dinero de las pulseras cashless. Si ilegal es imponer el pago con pulseras cashless, también lo es cobrar una cantidad por reembolsar el dinero que sobre de las mismas. El Weekend Beach Festival y el Mad Cool Festival de Madrid (celebrado del 6 al 10 de julio) tienen sendas denuncias de FACUA por ese motivo; el primero por cobrar 2 euros y establecer un plazo de 5 días tras la celebración del festival para solicitar las devoluciones y el segundo por fijar el importe en 1,50 euros y 10 días el plazo

Saturación en las colas. La inexistencia de una operativa en condiciones para garantizar que no se provoquen tapones en el acceso de los usuarios al recinto puede derivar en que muchos se pierdan parte del comienzo del evento. Algo por lo que podría reclamarse la devolución de una parte del importe de la entrada. Ocurrió por ejemplo en el concierto de Marc Anthony en Madrid (21 de junio), donde hubo quienes entraron con hasta una hora de retraso pese a haber llegado con una antelación más que suficiente al recinto

Finalización a mitad del evento. Si el evento finaliza antes de lo previsto, los espectadores pueden exigir el reembolso de una parte del importe de las entradas. De extraordinaria gravedad ha sido el caso del Medusa Festival, que se iba a celebrar en la localidad valenciana de Cullera entre los días 10 y 15 agosto. Un joven de 22 años ha muerto y 40 personas más han resultado heridas de diversa consideración al derrumbarse en la madrugada del pasado sábado parte del escenario a consecuencia de una fuerte ráfaga de viento.” Aquí se suman, obviamente, las indemnizaciones económicas que reclamarán los familiares del fallecido y los heridos. Y la investigación judicial que determinará si la organizadora cometió o no alguna irregularidad en la instalación”, apuntan desde la organización.

Exceso de aforo. Y aunque el concierto o festival se celebre, si la empresa ha puesto en riesgo la seguridad de los usuarios vendiendo un número de entradas superior al aforo máximo permitido, las consecuencias no solo pueden ser las debidas sanciones por parte de la administración, sino la reclamación del reembolso de una parte o la totalidad del importe, en función de la gravedad de los hechos. Cantidades a las que se podrían sumar también otras en concepto de indemnizaciones por daños morales si se sufren situaciones como las ocurridas en el concierto de Morad en Torre del Mar (26 de julio). “Se suspendió tras las llamadas de numerosos usuarios al 112 por las aglomeraciones que estaban sufriendo ante el exceso de aforo, además de los actos vandálicos que se vivieron en el recinto, todo lo cual derivó en ataques de ansiedad por los que al menos seis personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios”, explica Facua.

