Castilla y León, cuna de las cervezas artesanales: el boom se mantiene

Si hay un día para cosa o causa, cómo no lo iba a tener la bebida favorita del verano. Desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz en California (Estados Unidos). En Castilla y León, el boom de las cervezas artesanales no tiene fin y son muchas las que podemos encontrar a lo largo de las nueve provincias.

La cerveza no solo es una bebida rica y refrescant sino que también tiene beneficios para nuestra salud, siempre que se consuma con moderación. Y, como está demostrado, las artesanales cuentan aún con más. Estas cervezas artesanales difieren un poco con las cervezas comerciales ya que las cervezas artesanales hacen más énfasis en el sabor y la técnica de fermentado. Además de que su producción es mucho más baja que las del resto de las cervezas. Un recorrido por Castilla y León nos demuestra que se ha convertido en tierra de cervezas.

La Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes (AECAI) publicó hace unos meses su particular informe socioeconómico sobre el sector de la cerveza artesanal independiente en España y Castilla y León ocupó el tercer puesto en fabricación con un 10%, solo superada por Cataluña (23%) y Andalucía (13,3%). Un dato que se confirma en nuestra Comunidad es que la mayoría de la producción se realiza en municipios de provincia, algo que sirve como elemento dinamizador para la denominada España Vaciada.

Lupulo

La mayor parte de las empresas son de pequeña dimensión, contando generalmente con menos de 5 trabajadores. Además, la mayoría tiene un ámbito de actuación local y sólo las más grandes presentan una amplia cobertura geográfica y una penetración significativa en grandes cadenas de distribución alimentaria. Muchas microcervecerías ofrecen visitas guiadas a sus instalaciones con catas y maridajes, y eso unido al entorno rural particular hacen una experiencia muy atractiva con una importante concurrencia en la actualidad.

ÁVILA

La provincia abulense cuenta con varias fábricas de cerveza artesana, como Gredos, La Muralla, Tierra Vettona y Ora Nona. En el caso de la primera, data de 2013 cuando dos hermanos abulenses de nacimiento, queriendo alzar su tierra se embarcaron en la aventura de fundar una microcervecería de cerveza artesal 100% natural.

Fabricación de cerveza artesanal San Frutos

BURGOS

En la provincia de Burgos existen dos ubicadas en la misma ciudad: Cervezas Virtus y Cerveza Dolina, una en Aranda de Duero, Cerveza Mica, y la más reciente, Berzaga. En el caso de Virtus fue puesta en marcha por dos compañeros de carrera unidos por su pasión cervecera, Alfonso Moreno e Ignacio Millán, a principios del 2012 empezaron su proyecto y asesorados por Frederich Matthies, maestro cervecero de Hamburgo (Alemania). En el caso de Mica es una de las cervezas más premiadas y con más galardones desde 2011. Por ejemplo, mejor Cerveza del Mundo en los World Beer Awards de Londres del año 2017 o la única medalla de Oro en la Frankfurt International Trophy 2019.

LEÓN

León es la provincia donde más caló desde el primer momento la moda de las artesanas, por eso no es de extrañar que cuente con más de una decena de fábricas. No en vano, la provincia leonesa produce el 95% del lúpulo nacional. En datos de 2021, de las 570 hectáreas que se dedican a este cultivo en el conjunto del país, 541 lo hacen en aquí. De ahí que muchos empresarios hayan apostado por ello. Por ejemplo, La Doce70, que es una de las que más destaca porque está elaborada en una antigua mina de más de 100 años, en Vilaseca de Laciana, escondida en las montañas leonesas siguiendo un proceso artesanal único y utilizando sólo ingredientes de la más alta calidad. Su color ámbar y su sabor suave con toques herbales te transportaran a otra época. Castreña es una cerveza que está combinada con hidromiel, Zerep en San Andrés de Rabanedo, Old Skull en Toreno, Kadabra (Villalangos del Páramo), Four Lions en la capital, Belecker (Toral de los Vados), Wolfram (Camponaraya), etc. Sin duda, un amplio catálogo donde elegir para los amantes de la artesanal.

Fabricación de cerveza en 90 varas 90 varas

PALENCIA

En Palencia existen dos marcas de cerveza artesana en la actualidad, Bresañ, que fue en 1989 una de las primeras en empezar a producir en Castilla y León y que se fabrica según el método de elaboración tradicional que han utilizado los monjes trapenses de Bélgica desde tiempos ancestrales. La cuarta generación de Cerveceros, formada por Christophe Le Galles y Fermina García, se afinca en Becerril de Campos. También fabrica Alma del Cerrato surgió en 2018 con el objetivo de continuar promoviendo la elaboración de Torquemada Cerveza Artesana.

SALAMANCA

Una de las más conocidas es la de Garriela que tiene fábrica propia en el municipio de Valdunciel. También se encuentra Cervezas Lega con fábrica en Villares de la Reina (Salamanca), que nació tras un viaje del dueño a un pequeño pueblo del norte de Chile (Diaguitas) donde comprobó que “transformar una idea en realidad no era tan irracional”. Por último, la Cerveza Bizarra es una cerveza natural, elaborada de forma artesanal en Salamanca, destaca por ser una cerveza completamente natural, sin CO2 añadido y sin ningún producto químico. El gas contenido se ha desarrollado naturalmente en las botellas gracias a la segunda fermentación.

SEGOVIA

El gusto por lo artesanal también se deja notar en tierras segovianas con varias fábricas. Entre ellas destaca la de San Frutos en la misma capital. Desde su creación en 2013 se ha convertido en una cervecera referente a nivel nacional, con presencia en los mejores establecimientos especializados y con distribución en gran parte de la península. En La Granja se fabrica Goose, creada también en 2013 “por un grupo de amigos”. En el pequeño pueblo de Cerezo de Abajo se puso en marcha 90 Varas, una microcervecería que elabora cervezas naturales y artesanales de primera calidad. “Las cervezas 90 varas evocan un tiempo de cañadas, de trashumancia, del ir y venir de gentes por el Camino Real a Bayona”, aseguran sus dueños. Otros municipios pequeños donde hay fábricas son Tizneros (Baixer), La Lastrilla (Octavo arte) o Montejo de la Vega donde se puso en marcha Casuar en el corazón del Parque Natural de las Hoces del Río Riaza.

Cervezas Casuar

SORIA

Dos marcas registradas como cervezas artesanas se encuentran en Soria, una en la capital (Caelia) y otra en El Burgo de Osma (Arévaka), su nombre es en honor a las tribus Celtíberas que habitaban estas tierras, siendo una de las tribus más poderosas. “Cada cerveza que hacemos es jugar con todos los sentidos, transformar todo lo que nos rodea, el enebro, el pinar , la miel…. En fin nuestra cultura”, afirma su dueño.

Cervezas artesanas en la cervecería Alquimia de El Burgo de Osma Concha Ortega ical

VALLADOLID

Las fábricas de cerveza de la provincia de Valladolid se aglutinan en una asociación. La Asociación de Cerveceros Artesanos de Valladolid (Vallacerveza) está integrada por cuatro marcas, Cervez Milana, El Secreto del Abad, La Real del Duero y Cerveza Casasola. Pero no son las únicas que producen, ya que hay otras marcas como Barbas Beer Project., Cerveza Goda, Cerveza LA, Las Llaves de San Pedro y Cervezas AstroMona, entre otras, también producen.Desde la asociación siempre se ha pedido "más apoyo" para poder seguir adelante con estos proyectos que sirven de herramienta para fijar población en el medio rural.

ZAMORA

En la provincia de Zamora, LA Cerveza Bermeja en la pequeña localidad de Malillos de Sayago es una de las más destacadas, Cerveza Viriato en la capital o Abadía de Aribayos en Moraleja del Vino son otras de los cervezas que puedes degustar.

