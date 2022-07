Varios territorios de Castilla y León estallan contra la eliminación de paradas de autobús del Gobierno

Noticias relacionadas El nuevo mapa de rutas deja sin parada de autobús a estos 346 pueblos de Castilla y León

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunciaba ayer el nuevo mapa de rutas de autobús interautonómico, que deja sin parada de autobús a 346 pueblos de Castilla y León. Una medida que afecta especialmente a las provincias de León, Ávila y Burgos.

Por ello las reacciones ante esta decisión que, dejará sin servicio a 86 pueblos abulenses, 78 burgaleses y 40 municipios leoneses, entre ellos Villablino, y Valverde de la Virgen, no se han hecho esperar. El primero de ellos ha sido precisamente el alcalde de Villablino, Mario Rivas que ha valorado esta eliminación de paradas como una medida que "fomenta la despoblación de lo que algunos llaman la España vaciada".

Para Mario Rivas esta decisión "va en perjuicio de los que quieren asentarse y vivir de manera estable" en un municipio como Villablino, ya que "no favorece para nada el poder estar formándote fuera y viviendo en él, ni comenzar la vida laboral".

Por este motivo, el alcalde de Villablino ha advertido que su Ayuntamiento "seguirá por el camino de la reivindicación para no ser olvidados ante decisiones que no se centran en mantener población". "Seguiremos pidiendo a quien corresponda que se apoye este tipo de transporte y que sea prioritario y que si hay que hacer algún tipo de restricción no afecte siempre a estas zonas", añadía.

También desde León, Izquierda Unida pedía al Ministerio de Transportes que dé marcha atrás con el nuevo mapa de rutas, el cual ha calificado de "despropósito". Para IU esto supone un "nuevo mazazo al medio rural" que "ya se encuentra en estado crítico" debido a una pérdida de servicios "constante", desde aquellos que dependen directamente de las administraciones públicas como los servicios educativos o sanitarios hasta los bancarios.

El coordinador de IU León, Javier Arias asegura que "la pérdida de estos servicios acentúa aún mas el déficit de servicios en los pueblos", en esta ocasión "de manos de las administraciones públicas", por lo que puso de relieve que "el Partido Socialista y el Partido Popular solo se acuerdan del medio rural durante las campañas electores y cuando gobiernan no hacen otra cosa que darle puñaladas".

Criticas desde la Diputación de Soria

Finalmente, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha asegurado que es "innegociable" quitar servicios en el medio rural, y recordó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que no pueden desaparecer las líneas de autobuses y sus paradas y servicios de transporte, porque supondría la "desaparición" de pueblos en provincias como la soriana.

Por ello, invitó al Ministerio a estudiar la posibilidad de poner servicios a la demanda, ya que una vez que se suspende una determinada línea o parada es "muy difícil recuperarla". Precisó que lo difícil es gestionar cuando no hay habitantes en el territorio, e instó al Gobierno a poner el acento para abordar esta dificultad.

Asimismo, manifestó su deseo de que la propuesta no sea definitiva, porque supondría un "varapalo" a los servicios de la provincia, sobre todo, para las personas mayores y estudiantes que necesitan del transporte público para desplazarse.

"Muchas veces en los departamentos que desarrollan las propuestas no tienen ni ‘p’ de lo que es el mundo rural y sus decisiones son una desgracia para sus habitantes. Esperemos que la propuesta no se materialice", advirtió.

Serrano indicó que en la anterior legislatura se trabajó en el nuevo Plan de Transporte en Castilla y León, que estaba dotado de 30 millones, y pidió a la Junta que lo lleve a término. Asimismo, insistió en la necesidad de contar con la financiación adecuada para prestar unos servicios de calidad, y recordó, que tanto la Junta como las diputaciones castellanos y leoneses reciben fondos en función de los habitantes, sin tener en cuenta la dispersión de los mismos y el encarecimiento que esto supone.

Sigue los temas que te interesan