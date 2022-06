El tiempo que nos espera este verano en Castilla y León

El verano que hac omenzado hoy a las 11 horas y 14 minutos, va a ser cálido y seco. Esta es la previsión que hacen desde la Agencia Estatal de Meterología. Para los próximos días, tenemos los siguientes datos: “Durante esta semana, las temperaturas serán ligeramente inferiores a lo que es habitual y habrá algunas precipitaciones, sobre todo en el Norte y Noroeste de la comunidad. En las próximas 3 semanas, temperaturas por encima de lo habitual y en cuanto a precipitaciones, serán más secas de lo habitual. Y la predicción estacional es que esperamos que sea un verano cálido y seco. En los mapas se puede ver cómo la probabilidad de que sea cálido es entre un 60 y u 70% en cuanto a que sea seco, la categoría más probable es en torno a un 50%, ha explicado el delegado territorial de la Agencia Española de Meteorología, la AEMET, en Castilla y León, Manuel Mora.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, acompañada por la subdelegada en Salamanca, Encarnación Pérezm ha presentado hoy en Salamanca el resumen climático de la primavera, la situación del balance hídrico y predicción estacional para el trimestre julio-agosto-septiembre en nuestra comunidad.

Predicciones

“Por lo que se refiere a las previsiones, el verano que comienza hoy a las 11 horas y 14 minutos, va a ser cálido y seco”, según ha apuntado Virginia Barcones y ha ampliado Manuel Mora, que ha dado como predicción para los próximos días, los siguientes datos: “Durante esta semana, las temperaturas serán ligeramente inferiores a lo que es habitual y habrá algunas precipitaciones, sobre todo en el Norte y Noroeste de la comunidad. En las próximas 3 semanas, temperaturas por encima de lo habitual y en cuanto a precipitaciones, serán más secas de lo habitual. Y la predicción estacional es que esperamos que sea un verano cálido y seco. En los mapas se puede ver cómo la probabilidad de que sea cálido es entre un 60 y u 70% en cuanto a que sea seco, la categoría más probable es en torno a un 50%.”

También se ha referido Virginia Barcones al Informe sobre el estado del clima de España 2021, elaborado la Agencia Estatal de Meteorología, “en el que se pone de manifiesto el aumento de las temperaturas que se ha venido registrando desde la segunda mitad del siglo XIX, con diferentes intensidades, pero que en las últimas décadas se ha acelerado, lo que es especialmente patente en verano, con una mayor intensidad y frecuencia con las olas de calor.

Las temperaturas más anómalamente altas, no obstante, se registraron en los meses invernales, en los que también sufrimos fenómenos meteorológicos extremos, como fueron las nevadas asociadas a la borrasca Filomena, que tanta incidencia tuvo en nuestra comunidad, y su ola de frío posterior, de una intensidad inusual en las últimas décadas”.

Para dar a conocer la labor que realiza la AEMET en Castilla y León, Barcones ha anunciado que va a realizar presentaciones de los medios humanos y técnicos de la Agencia en cada una de las provincias de la comunidad: “Su labor es, cada vez, más importante y detrás de esas predicciones que necesitamos para nuestra vida cotidiana, hay muchas personas y muchos medios materiales que no son lo suficientemente conocidos”.

Barcones también ha dado a conocer las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene previsto hacer la AEMET en Castilla y León a través de su Plan de Transformación Digital, entre ellas, la de un nuevo radar meteorológico que mejorará la cobertura actual de la red de radares, con una inversión de 4 millones de euros, que estará emplazado en el Suroeste de la comunidad.

Así ha sido la primavera

Sobre la recién pasada primavera, la delegada del Gobierno ha destacado las importantes variaciones a lo largo del trimestre, dejando un balance general de Cálida o Muy Cálida: “El mes de abril fue el único que nos dejó temperaturas inferiores a lo normal, en su primera semana, cuando se registraron valores de temperatura mínima impropios de esta estación, como los -12,0º C de la localidad leonesa de Vegarienza del 5 de abril. En el mes de mayo, en cambio, tanto los valores diurnos como los nocturnos alcanzaron registros más altos de su media, se superaron muchos registros históricos y con una anomalía de 3º C. Ha sido el 2º mes de mayo más cálido desde 1951. La temperatura máxima más alta se alcanzó el 28 de mayo, en Candeleda (Ávila), con 35,6º C. En Salamanca, si la temperatura media en primavera es de 10,8º C, en 2022 ha ascendido hasta los 11,8º, justamente un grado por encima de la media”.

Barcones recordó las precipitaciones en forma de barro que se produjeron a mediados de mayo por un fenómeno tan poco frecuente en Castilla y León como es el polvo sahariano, y que el balance de precipitaciones fue normal, aunque en zonas del Oeste y Noroeste como el Valle de El Bierzo, ha sido muy seco. En cambio, en la provincia de Salamanca, la precipitación acumulada media en primavera es de 105 l/m2, y en 2022 ha sido de 123 l/m2, un 17% más.

Transformación digital

Además del nuevo radar meteorológico que se instalara en el Suroeste de la comunidad, la delegada del Gobierno ha desgranado otras inversiones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan España Puede, para Castilla y León: “Vamos a modernizar el radar existente en Autilla del Pino (Palencia), con la construcción de una nueva infraestructura y la instalación de un nuevo equipo, con una inversión de 2,7 millones de euros, para que pueda estar operativo en junio de 2024. Otra de las transformaciones digitales dentro de este plan, que beneficiará directamente a la comunidad de Castilla y León, será el de la modernización de la red de estaciones automáticas, con la renovación y automatización de las infraestructuras meteorológicas aeronáuticas, que se extenderá por los 4 aeropuertos de la comunidad, para lo que hay un presupuesto de 380.000 euros. Todas estas actuaciones supondrán una inversión total en Castilla y León de 7.080.000 euros con un plazo de ejecución 2021-2025”.

