Castilla y León impulsa el Plan del Razonamiento Matemático que llegará a 125 alumnos

La Consejería de Educación considera que el pensamiento matemático no se limita a la simple reproducción de los procedimientos de cómputo básicos, sino que se puede emplear para resolver problemas de la vida real. Por ello, el pasado mes de julio, la Administración autonómica reguló el nuevo Plan para el Desarrollo del Razonamiento Matemático en Educación Secundaria Obligatoria. Un ambicioso plan con dos objetivos: la innovación didáctica y metodológica encaminada a mejorar la competencia matemática del alumnado a partir del razonamiento y dar apoyo extracurricular a los estudiantes con talento en esta materia.

En este contexto, la titular de Educación, Rocío Lucas, y el presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC), Jesús María Sanz, han firmado un convenio para desarrollar el programa Estalmat (Estímulo del Talento Matemático) en Castilla y León durante los próximos cuatro años. La iniciativa está encaminada a detectar, orientar y estimular el talento matemático en Educación Secundaria y a la promoción de vocaciones científicas.

Hasta la fecha Estalmat se había realizado en siete sedes de la Comunidad, que gracias a este nuevo convenio se ampliarán a diez, distribuidas por las nueve provincias. La Consejería de Educación prevé que 125 alumnos participen a lo largo del primer año. Una vez que se impartan todos los cursos en todas las sedes, se espera que pueda llegar a entre 400 y 500 estudiantes de la Comunidad.

Procedimiento

Los alumnos acceden al programa mediante una prueba dirigida a aquellos que van a iniciar 1º o 2º de Educación Secundaria Obligatoria y tras una entrevista con las familias en la que se les informa del programa y se solicita el compromiso de participación. Está estructurado en tres niveles:

Primer año: 1º y 2º de ESO (3 horas semanales en horario no lectivo).

Segundo año: 2º y 3º de ESO (3 horas semanales en horario no lectivo).

Tercer año: 3º y 4º de ESO (3 horas mensuales en horario no lectivo).

El programa cuida, además, el ámbito socio-afectivo con un campamento para los estudiantes de primer año que se celebrará los días 3 y 4 de abril. Estalmat es un programa con trayectoria y eficacia demostrada que actualmente se imparte en diez comunidades autónomas -Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana-.

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España

La RAC es una institución pública dedicada al estudio e investigación de las Matemáticas, la Física, la Química, la Biología y la Geología, y de sus aplicaciones, así como a su promoción para el beneficio de la sociedad. Pertenece junto al resto de las Academias al Instituto de España.

Además del programa Estalmat, realizan muchas otras actividades de divulgación. De hecho, en 1998, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España ya puso en marcha el Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica. A través de ciclos de conferencias celebrados anualmente en todo el territorio nacional, académicos ofrecen temas actuales y de alto interés científico, presentados de forma didáctica y asequible. A raíz de este convenio, la comunidad educativa de Castilla y León se podrá beneficiar de estas actividades buscando la reducción de la brecha de género en las competencias STEM.

Sigue los temas que te interesan