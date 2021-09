La inmunidad de grupo de Zamora, en peligro por la población no vacunada entre 20 y 40 años

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora celebraba este lunes el que será, previsiblemente el último Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), tras la caída de las restricciones sanitarias de Nivel 1, impuestas por el Gobierno Autonómico. Una reunión donde uno de los temas centrales ha sido la preocupación por el bajo índice de vacunados entre 20 y 40 años en la provincia. La delegada territorial de la Junta, Clara San Damián ha detallado que de 12-19 años hay inmunizado apenas un 77% de los zamoranos; de 20-29 otro 70% y de 30-39 años, un 73%. Esto significa que aún hay un 25% de esta población que no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID.

Una situación que está retrasando la llegada de la ansiada inmunidad de grupo en Zamora, que hasta ahora era líder de Castilla y León en porcentaje de inmunizaciones. La provincia se encuentra actualmente en un 84% de vacunados en primera dosis y casi 82% con ciclo completo, pero el territorio necesita llegar al 90% para poder asegurar esa inmunidad de grupo. Algo que está entorpeciendo sobremanera la escasa respuesta del grupo poblacional que se sitúa entre los 20 y los 40 años de la provincia. Clara San Damián ha vuelto ha hacer un enérgico llamamiento a este núcleo de población para que soliciten la autocita para este viernes 24 en el Hospital Virgen de la Concha o sábado 25 en el Hospital Comarcal de Benavente, para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID.

La delegada territorial ha mostrado su preocupación por esos más de 7.000 zamoranos que aún no se han inoculado ninguna de ellas, y desde el CECOPI estudian si puede tratarse de población que reside fuera de Zamora y no han podido venir o se han vacunado en otra comunidad autónoma y aún no se han cargado los datos; o si se trata de ciudadanos que se contagiaron durante la quinta ola y creen que, como inicialmente se indicaba, no pueden vacunarse hasta dentro de seis meses. Pero cabe recordar que cualquier persona que haya pasado la enfermedad hace más de 30 días ya puede recibir su dosis. Por ello, Clara San Damián apela a la "solidaridad intergeneracional" de la población que queda sin vacunar, para que entiendan que "haber pasado el virus no asegura que no vuelvas a cogerlo, por eso es importante vacunarse, para proteger a todos, y más en una provincia con tantos mayores como Zamora".

Recaptaciones semanales de todos los ciudadanos mayores de 12 años

En relación a esto, la delegada territorial, junto con los responsables del Sacyl, Sanidad, Servicios Sociales, Educación y el resto de representantes institucionales, han destacado que esta semana se inicia una campaña de vacunación donde todos los ciudadanos mayores de 12 años podrán acudir a vacunarse si así lo desean si han pasado infección por el COVID hace al menos 30 días, las nuevas medidas de prevención respecto a la nueva situación de riesgo controlado y que en los centros educativos no ha habido ninguna incidencia COVID tras una semana de clases presenciales.

La evolución a la nueva situación de riesgo controlado pone fin a las limitaciones referidas a aforos y horarios en la hostelería, comercio o centros comerciales manteniéndose, eso sí, las recomendaciones y obligaciones generales para la prevención de la pandemia: uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados de uso público y en abiertos cuando no sea posible mantener el metro y medio de distancia social de seguridad, ventilación de espacios y lavado frecuente de manos; continuidad en las medidas generales de higiene y prevención aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público.

Respecto a la evolución epidemiológica la incidencia acumulada desciende en la provincia de Zamora con una incidencia a 14 días de 43,38 casos por cada 100.000 habitantes, según la última actualización del 19 de septiembre. Respecto a la ocupación hospitalaria, la Gerente de Asistencia Sanitaria ha informado que, en la actualidad, existen 7 ingresos en planta y 1 en UCI por COVID-19.

Todas las administraciones presentes en el CECOPI siguen haciendo hincapié en hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva y a la prudencia en general, y recuerdan que es imprescindible llamar al centro de salud si cualquier ciudadano presenta síntomas o si resulta positivo en un test de antígenos de farmacia el resultado ha de confirmarse con una prueba PCR.

Esta semana las personas nacidas desde 1982 hasta 2003 y vacunadas con la primera dosis de Moderna podrán acudir a su segunda inoculación y la población que así lo precise podrá usar la Autocita para acudir a su centro respectivo y recibir su primera o segunda dosis según corresponda. Todos los ciudadanos podrán acudir a vacunarse esta semana si así lo desean y si han pasado infección por COVID-19 hace al menos 30 días.

Finalmente, en cuanto a la incidencia de la COVID 19 en los centros educativos y tras una semana de clases presenciales, no hay ninguna incidencia en este apartado. No obstante se continúan aplicando las mismas medidas de seguridad que en el curso anterior y se encuentran preparados los equipos COVID de cada centro educativo y de la Dirección Provincial, para actuar conforme a los protocolos establecidos, por si fuera necesario

Finalmente, Clara San Damián ha indicado que “la nueva situación de riesgo controlado pone fin a las limitaciones de aforo y horarios pero aun así desde todas las instituciones seguimos pidiendo moderación y prudencia para proteger la salud de todos. A su vez, realizamos un espacial llamamiento a todos los ciudadanos a acudir a vacunarse si así lo desean, ya que la autocita les permitirá asistir a su centro respectivo sea cual sea su grupo de edad, si han pasado infección por COVID-19 hace al menos 30 días. En términos de Educación, se continuarán aplicando las mismas medidas de seguridad que en el curso anterior y además hay preparados equipos COVID para actuar conforme a los protocolos establecidos”.