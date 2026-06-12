Toro afronta un intenso fin de semana con una amplia programación cultural, deportiva y solidaria

Toro se prepara para vivir un completo fin de semana de actividades culturales, deportivas y sociales con una programación dirigida a todos los públicos.

Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de diferentes propuestas que llenarán de actividad distintos espacios de la ciudad.

La jornada comenzará este viernes 12 de junio con la celebración del 91 aniversario de Alcohólicos Anónimos, una jornada de información pública que tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en la Casa de Cultura.

Ello con el objetivo de acercar a la ciudadanía la labor de esta organización y su compromiso con la prevención y la ayuda a las personas afectadas.

A las 20:30 horas, el Palacio de los Condes de Requena será escenario del concierto de clausura de la Escuela de Folklore de Toro, una cita que pondrá en valor el trabajo realizado durante el curso y la riqueza de las tradiciones musicales de la localidad.

La programación continuará por la tarde-noche con la iniciativa solidaria 'Toro en marcha contra el cáncer', que tendrá lugar a las 20:30 horas en la Plaza Mayor, reuniendo a la ciudadanía en torno a la lucha contra esta enfermedad y fomentando la participación y la solidaridad.

El sábado 13 de junio estará marcado por el deporte con la celebración, durante todo el día, del Torneo de fútbol ToroCup, organizado por la Unión Deportiva Toresana, que se desarrollará en el Campo de fútbol V Centenario y el Pabellón Municipal Fernando Marbán.

Ese mismo día, a las 12:00 horas, la Iglesia-Museo Municipal de la Concepción acogerá la inauguración de la exposición 'La creación callada', del artista José Seco, una muestra que permitirá al público acercarse a su propuesta creativa.

Por la tarde llegará una de las citas más esperadas del calendario cultural: la Noche Blanca del Patrimonio Toresano, que se celebrará desde las 19:00 horas hasta las 2:30 horas, ofreciendo la oportunidad de descubrir y disfrutar del patrimonio de Toro a través de una programación especial en horario nocturno.

El fin de semana concluirá el domingo 14 de junio con la Gala de fin de curso de la Asociación Flamenco y Compás, que tendrá lugar a las 17:30 horas en el Teatro Fundos Latorre, poniendo el broche final a estos días de actividades con una muestra del talento y la dedicación de sus participantes.