Toro viaja al medievo y saca en procesión su joya del Corpus en un fin de semana de arte y fe

Toro se prepara para sumergirse en un intenso fin de semana donde el patrimonio, la fe y las artes se darán la mano en cada rincón de la ciudad.

Desde este viernes y hasta el domingo, la localidad zamorana despliega una completísima agenda que invita a vecinos y turistas a viajar en el tiempo a través de la música medieval, a emocionarse con el teatro contemporáneo y a cumplir con una de las tradiciones religiosas más arraigadas del año: los actos del Corpus Christi.

El viaje al pasado arranca esta misma tarde del viernes, a las 17:00 horas, en la Casa de Cultura con la inauguración de la exposición temporal 'Madera en la imagen'.

Comisariada por el luthier Christos Kanellos Malamás, esta muestra gratuita rinde homenaje a la viola en el arte medieval y estará abierta hasta el 25 de junio.

Será el aperitivo perfecto para las Jornadas de Iconografía Musical Medieval que se celebran el sábado y el domingo, un encuentro que reunirá a expertos internacionales para estudiar este histórico instrumento en las provincias de Zamora, Salamanca y Segovia.

Programación del Corpus Christi en Toro (Zamora).

De broche de oro a este baño de historia, la majestuosa Colegiata de Santa María la Mayor abrirá sus puertas el sábado a las 21:00 horas para el concierto 'Melis Nostrum', un recital con entrada libre que recreará los sonidos puros de la Edad Media.

Para quienes busquen planes frente a las tablas, el Teatro Fundos Latorre se convertirá en el epicentro de las risas y la emoción con dos propuestas muy distintas.

El sábado a las 19:00 horas es el turno de las familias con “Rockanroleando”, un divertido espectáculo musical a cargo de Tina y Rodritmos con entradas a solo 3 euros.

El domingo, a la misma hora, el teatro mudará de piel para acoger 'Mammón't', una rompedora y contemporánea obra dirigida por la toresana Diana Medina junto a Adrián Manrique, cuya innovadora puesta en escena se podrá disfrutar por un precio de 8 euros.

De forma paralela, el fervor y la tradición inundarán las calles toresanas con la celebración del Corpus Christi.

Tras los emotivos actos del triduo y las procesiones claustrales que se celebran dentro de la Colegiata de jueves a sábado, el gran momento llegará el domingo por la tarde.

Concierto Melis Nostrum en Toro (Zamora).

A las 17:30 horas tendrá lugar la Solemne Eucaristía, antesala de la espectacular Procesión Sacramental que recorrerá el casco histórico, regalando una de las estampas religiosas más bellas y solemnes del calendario de la ciudad.