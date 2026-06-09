Ya hay fecha para la apertura de piscinas de Toro: será el 18 de junio con una tarde de acceso gratuito para los vecinos

Toro (Zamora) ya cuenta los días para el primer chapuzón del verano. La piscina municipal abrirá sus puertas el próximo jueves 18 de junio a las tres de la tarde para volver a convertirse, como cada año, en el punto de encuentro favorito de los vecinos para combatir el calor.

Para celebrar el arranque de la temporada, el Ayuntamiento mantendrá la tradición de dejar la entrada totalmente gratis durante toda la tarde de esa primera jornada.

A partir de ese día, el recinto abrirá de lunes a domingo desde las once y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Toro han pedido a los bañistas que disfruten de las instalaciones con sentido común y respetando las normas para que la convivencia sea lo mejor posible.

Además, recuerdan un detalle importante para evitar sorpresas a la hora de meterse al agua: sigue siendo obligatorio el uso del gorro de baño por motivos de higiene.

En cuanto al bolsillo, las tarifas para este verano de 2026 se mantienen congeladas. Las entradas de un solo día costarán un euro para los niños de cuatro a doce años, 1,50 euros para los chavales de trece a dieciséis años y 2,20 euros para los adultos.

Para los que planean pasar el verano bajo la sombrilla, se han vuelto a habilitar los abonos de quince días y las tarjetas de temporada, tanto individuales como familiares, estas últimas con descuentos para familias numerosas.

Los interesados en tramitar estos pases no tienen que esperar al día de la apertura. Desde este mismo martes, 9 de junio, la Oficina Municipal de Turismo, situada en la Plaza Mayor, ya los está expidiendo.

El horario de atención es de martes a sábado, de diez a dos por las mañanas y de cuatro a siete y media de la tarde. Con todo listo y el césped a punto, Toro se prepara para estrenar un verano que, al menos en la piscina, arranca con los precios de siempre.