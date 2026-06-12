Una feria gastronómica popular y el Mundial de Callos abren el primer congreso de PanFest de Caja Rural de Zamora

Presentación del I Congreso Internacional de Panes y Harinas y de la Fiesta Tapeo PanFest y la final del Mundial de Callos.

La Plaza Mayor de Zamora se convertirá este domingo, 14 de junio, en un espacio de celebración gastronómica con un protagonista indiscutible: el pan.

Se trata del producto imprescindible para acompañar los guisos que conformarán la oferta de la feria popular encargada de abrir la primera edición de PanFest.

El Congreso Internacional de Panes y Harina, promovido por la Caja Rural de Zamora y organizado por Madrid Fusión, abre su primera convocatoria acercándose a la población de la ciudad que lo acoge, Zamora.

Ello con una propuesta festiva que no sólo ofrecerá degustaciones gastronómicas de algunos de los restaurantes locales más representativos a precios populares, sino que también incluirá la celebración del IX Campeonato Mundial de Callos.

¡Una de callos!

La jornada popular dará inicio a las 12:00 horas del mediodía con la celebración de la novena edición del Campeonato Mundial de Callos, un concurso con una larga trayectoria impulsado por el chef asturiano Pedro Martino (Restaurante Pedro Martino, Caces, Asturias).

Este plato icónico de la cocina popular, y que siempre se acompaña con una buena hogaza de pan para mojar en su característica salsa, es homenajeado a través de este concurso como uno de los guisos más queridos de la tradición costumbrista y tabernaria de nuestro país.

Desde San Sebastián Gastronómica, marco en el que se celebró el concurso en sus dos anteriores ediciones, el Campeonato Mundial de Callos recala ahora en Zamora al abrigo de PanFest y lo hace con nueve finalistas de excepción.

Una jornada popular

Los establecimientos seleccionados que medirán sus recetas en la final del próximo domingo provienen de diferentes partes de la geografía española. Asturias desembarca con dos representantes, Ángel Martínez de Marigorta (Arraigo, Posada de Llanera) y Borja Alcázar (Abrelatas, Pola de Siero).

Y hace lo propio Madrid capital con Alberto González (El Del Medio) y Pedro Gallego (Casa Mortero).

De la provincia de Barcelona se contará con la finalista Encarnación Pou (Ca la Nati, Vic), mientras que de la vertiente atlántica estarán presentes Miguel Celaya (Boliña El Viejo, Gernika) y Chisco Jiménez (Culuca Cocina Bar, A Coruña).

De tierra adentro y desde Cáceres se contará con la participación de Javier Martín (Restaurante Javier Martín), y no faltará representación local con María Jesús Chillón, del Bar Chillón de Zamora.

De entre todos ellos, se escogerá el ganador de los mejores callos de este 2026.

Una decisión que recaerá en un jurado profesional formado por los cocineros Luis Alberto Lera (Lera*, Castroverde de Campos, Zamora); Trifón Jorge (El Fogón de Trifón, Madrid), y Sacha Hormaechea (Sacha, Madrid); el arquitecto Francisco Somoza y Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía.

Gastronomía a pie de calle

Paralelamente a la celebración del Campeonato Mundial de Callos, la plaza Mayor de Zamora será escenario también de una verdadera fiesta gastronómica en la que locales y visitantes están convocados a disfrutar de los guisos elaborados por siete restaurantes zamoranos.

Al popular precio de dos euros por tapa, y desde las 12:00 horas del mediodía hasta las 16:00 horas de la tarde, la feria popular invita a la población de Zamora a unirse a la celebración de PanFest, un evento que pretende situar la ciudad como capital mundial del pan y la harina de calidad.

La feria gastronómica ofrecerá degustaciones con un denominador común: que se pueda mojar pan.

Entre los guisos que se podrán encontrar en este evento popular hay espacio para las legumbres con los garbanzos de Fuentesaúco con boletus edulis de Aliste, del restaurante Casa Aurelia; las lentejas de Tierra de Campos con chorizo zamorano, de Cuzeo; o los habones con bacalao, del Catering de Luz.

Los callos no abandonarán la plaza Mayor después del Campeonato, ya que se podrán degustar con arroz meloso de manitas con callos a propuesta de la Finca la Yagona, o como la típica tapa de callos de la mano del restaurante La Becera.

Completarán la oferta gastronómica las patatas con costillas de la Taberna Lasal y una degustación de oreja del CIFP Ciudad de Zamora.