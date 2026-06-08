Caja Rural convierte Zamora en el epicentro mundial del pan y la harina con los mayores expertos de todo el mundo

Presentación del I Congreso Internacional de Panes y Harinas y de la Fiesta Tapeo PanFest y la final del Mundial de Callos.

La sede central de la Caja Rural de Zamora, en la calle Alfonso IX de León, ha sido el escenario de la puesta de largo de un proyecto que promete revolucionar el panorama gastronómico del país: el primer Congreso Internacional de Panes y Harinas y la Fiesta del Tapeo PanFest, un evento de altísimo nivel que incluirá, además, la emocionante final del Mundial de Callos.

Arropado por las principales instituciones de la provincia y con la alianza de Vocento Gastronomía —responsables de citas de la talla de Madrid Fusión—, este macroevento nace con el firme objetivo de poner a Zamora en el mapa mundial de la cultura del pan y de las harinas de cara al año 2027, con unas fechas que ya se barajan entre el 16 y el 19 de septiembre.

El director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana, arrancó con fuerza bromeando tras felicitar a los zamoranos por la reciente victoria de su equipo de fútbol al asegurar que "esto no es un simple complemento para Fromago, este festival es un gran delantero".

Añadió que "ahora Zamora va a tener dos grandes proyectos: ZamoraPanFest y Fromago".

Lana alertó de que el consumo de pan lleva años cayendo en España y que este congreso llega, precisamente, para darle la vuelta a la tortilla. Científicos, panaderos de prestigio y especialistas de todo el mundo —con delegaciones de Argentina, Italia, Andorra y Georgia— se darán cita en la provincia para ganar el relato y ejercerlo.

De hecho, el gran reto que se marca la organización es lanzar desde Zamora el movimiento para "conseguir que el pan sea Patrimonio de la Humanidad", siguiendo el exitoso ejemplo de Georgia.

La lista de nombres propios que desembarcarán en el congreso asusta por su nivel. El primer Premio PanFest será para Ibán Yarza, de quien Lana aseguró que en España "no hay nadie que sepa más de pan que él".

Junto a él estará Ramón Garriga (Guten Morgen), el mayor divulgador de la panadería de habla hispana; José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión; y se ha logrado el hito de traer a Zaza Ivanidze, el mayor divulgador de la panadería georgiana.

En el ámbito de la cocina que mima este producto, participará Samuel Moreno, el chef con estrella Michelín que mejor trata el pan en España (cuyo restaurante está construido en un molino), Marc Segarra (de la prestigiosa Abadía Retuerta), Guissepe Ianotti, Carlos Moreno (gerente de DSpelta) y Elena Huerta, presidenta de la IGP, entre otros muchos.

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, abrió el turno de intervenciones agradeciendo el esfuerzo de los medios y de los representantes políticos, recordando que la entidad se vuelca con esta iniciativa como un escaparate provincial y un espacio combativo que sirve como complemento a Fromago.

El director de Comunicación, Narciso Prieto, desveló además que el presupuesto del congreso superará los 120.000 euros, afirmando que "es un congreso que lo vale" y que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, Diputación provincial, Ayuntamiento de Zamora, y molinos, productores de harina tradicional, el Consorcio de Vinos, presidido por Alejandro Fernández Cachón.

Desde la Diputación, su presidente, Javier Faúndez, confesó que cuando Caja Rural les propuso este proyecto aceptaron encantados al ver que es un muy buen complemento a Fromago.

Destacó que "en buena parte de nuestros pueblos tenemos esos magníficos obradores, y esto es un homenaje a ellos", e insistió en que "este es un proyecto vivo que viene para quedarse".

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, David Gago Ruiz, tiró de optimismo al asegurar que esto era, precisamente, "lo que faltaba" en Zamora, matizando que lo decía en sentido positivo.

El edil destacó la enorme suerte que tiene la provincia de contar con administraciones que saben remar juntas en la misma dirección: "En Zamora tenemos una gran suerte, porque sabemos las administraciones dónde tenemos que estar cada una".

Gago añadió que "este congreso va a servir y va a ayudar a poner sobre la mesa todo lo que vale nuestro pan y los derivados de la industria suya", concluyendo que "juntos (iniciativa privada y pública) hacemos más".

En la misma línea se pronunció el delegado territorial de la Junta, Fernando Javier Prada, quien recordó que las harinas y el pan son industrias "inmersas en el ADN del zamorano" y que "como mejor se consiguen las cosas es estando unidos".

El PanFest no se quedará solo en los despachos o ponencias profesionales; bajará a la calle para que los zamoranos lo disfruten con el paladar. Durante las jornadas, y con especial fuerza el domingo, los asistentes podrán disfrutar de una gran fiesta del tapeo con panes artesanales de fiesta y platos contundentes.

Al finalizar el acto de presentación, se entregó como obsequio simbólico del futuro Congreso de la Harina y el pan, varios útiles de repostería, como son una tabla de cortar, un mandil y una epátula y un pincel pastelero.

Todos con el logo de Caja Rural de Zamora, presentado en una elegante caja negra y una bolsa promocional con el color corporativo.

Además, la expectación es máxima para la final del Mundial de Callos, un concurso de prestigio que contará con ocho finalistas de todo el mundo, entre los que se ha colado con orgullo un representante zamorano que buscará dejar el pabellón de la gastronomía de la tierra en lo más alto.

Los panaderos y amantes del buen comer de toda España ya saben que su lugar de peregrinación en 2027 estará en Zamora.