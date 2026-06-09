Alianza empresarial sin fronteras: Zamora y Portugal comparten estrategias de éxito e innovación en el Ramos Carrión

El Teatro Ramos Carrión se ha transformado este martes en el gran punto de encuentro para el motor económico de nuestra tierra.

La Diputación de Zamora ha celebrado allí su II Encuentro Empresarial, una cita que ha logrado sentar en el mismo patio de butacas a empresarios, autónomos, valientes emprendedores y expertos del sector financiero, sin olvidar a representantes institucionales llegados de ambos lados de la raya con Portugal.

Todos ellos han acudido con una meta compartida: dar oxígeno a los negocios de la provincia, sumar fuerzas y descubrir nuevas vías para seguir creciendo.

La jornada, organizada con mimo por el Área de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad de la Diputación, se consolida como el foro perfecto para hablar de tú a tú sobre las piedras que los empresarios se encuentran en el camino.

Se ha debatido a fondo sobre los rompecabezas para conseguir financiación, la necesidad de subirse al tren digital y las claves para ser más competitivos en un mercado que no da tregua.

En la inauguración, la diputada Amaranta Ratón y la jefa de servicio Ana Isabel Sánchez han estado muy bien respaldadas por Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, e Isabel Fernandes, presidenta de la Câmara Municipal de Bragança, dejando claro que la alianza con nuestros vecinos portugueses es más fuerte que nunca. Tampoco han querido perderse la cita alcaldes de la zona como Javier Carrera, de La Bañeza.

Lejos de quedarse en discursos teóricos, el encuentro ha bajado al barro para ofrecer soluciones de verdad.

Uno de los momentos más útiles ha venido de la mano de los analistas de la consultora KPMG, quienes han puesto sobre la mesa, de forma muy clara y directa, las opciones reales que tienen las empresas para conseguir ayudas, subvenciones y esos fondos europeos que muchas veces parecen inalcanzables, pero que resultan vitales para consolidar un negocio o lanzarse a la aventura de abrir nuevos mercados.

Lleno en el acto de apertura del II Encuentro Empresarial de Zamora. Diputación de Zamora.

El contrapunto inspirador y desenfadado lo ha puesto el conocido divulgador Emilio del Río, quien ha encandilado al auditorio conectando las lecciones del liderazgo y la gestión de equipos del mundo clásico con la empresa contemporánea, aliñando su ponencia con buenas dosis de humor.

La visión transfronteriza de la innovación ha llegado de la mano de Jorge Humberto, director ejecutivo del parque tecnológico luso Brigantia EcoPark, quien ha desvelado casos de éxito y buenas prácticas al otro lado de la raya que sirven de espejo para la adaptación económica actual.

Ya en el tramo de clausura, Ana Isabel Sánchez ha tomado de nuevo la palabra para mapear al detalle el catálogo de subvenciones, acompañamiento y líneas de apoyo directo que la propia Diputación de Zamora despliega para guiar a los autónomos y emprendedores locales en el nacimiento de sus proyectos.

El foro ha bajado el telón con intensas sesiones de intercambio y contactos profesionales entre los asistentes, dejando claro que el empresariado zamorano tiene ganas de cooperar.

El éxito de asistencia no hace sino reafirmar la estrategia de la Diputación por dotar a los creadores de empleo de los recursos necesarios para mirar al futuro con garantías.