La Cámara de Comercio de Zamora celebrará las elecciones el 16 de junio con siete candidaturas electas

Rueda de prensa en el marco del proceso electoral de la Cámara de Comercio de Zamora, el pasado 28 de mayo María Lorenzo ICAL

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora celebrará sus elecciones el próximo día 16 de junio, con siete candidaturas electas: tres del Grupo B, tres del Grupo C y la de Hostelería.

Tras el cierre, el pasado jueves, del plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral Provincial se reunió en la Delegación Territorial de la Junta para examinar las 29 candidaturas.

Estas fueron presentadas por los grupos y categorías electorales que conforman el Pleno de la Cámara de Comercio de Zamora y dio por válidas todas ellas, al cumplir los requisitos exigibles.

Al haber 23 candidatos en el grupo A, es decir, un número superior al de los doce puestos para cubrir, la Junta Electoral de Zamora declaró candidatos a las elecciones, por lo que se celebrarán votaciones presenciales en la sede cameral el próximo 16 de junio.

Estas tendrán lugar en horario ininterrumpido, de 9 a 18 horas, salvo un candidato en el subgrupo C, categoría 2, de Hostelería, que ha sido proclamado electo al presentarse una única candidatura, la misma cifra que el puesto a cubrir.

De esta forma, su proclamación equivale a la elección, según explicaron fuentes de la entidad. Los grupos B y C se proclamaron electos y su proclamación equivale a su elección.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León.

También el procedimiento para la elección de sus miembros, según apuntaron las mismas fuentes.

De este modo, tal y como prescribe el artículo 27 del Decreto 12/2015, los candidatos electos deberán tomar posesión de su cargo dentro del plazo de los tres días siguientes a la notificación de su proclamación mediante un escrito de aceptación remitido a la Secretaría General de la Cámara.

Así, la constitución del pleno y elección de presidente y Comité Ejecutivo la fijará la propia Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, poniendo, de esta forma, punto final al proceso electoral.

Candidaturas

Las candidaturas a elecciones de la Cámara de Zamora son, en el Grupo A, Categoría 1 (un vocal), Abend Abend Utilities and Facilities, S. L. y Lechazos y Corderos de Castilla y León, S. L. U..

En la Categoría 2 (un vocal), Remolques Tamame, S. L. y Talleres Núñez 95, S. L., y en la Categoría 3 (un vocal), Cuatro Mil Cepas, S. L. y Molendum Ingredients, S. L.

En el Grupo B (un vocal), Aislaprieto, S. L. y Exfamex, S. L.

Y en el Grupo C, en Categoría 1 (dos vocales), Consorcio de Promoción del Ovino SDAD Coop, Gestión Agroganadera, S. L., Judith Pino Pérez y La Abacería de Zamora 2023, S. L. y, en Categoría 3 (un vocal), Castaño e Hijos, S. L. y ExtinZa, S. L.

En el Grupo D, Categoría 1 (dos vocales), Francisco López Fernández, Gestora Agrícola y Societaria La Carba, S. L.; Rodrigo’s Eventos, S. L. y Vientos de Castilla y León, S. L.

Y en Categoría 2 (dos vocales), Centro Benaventano de Transportes, S. A. U.; Paula Santos Santos, Producciones Benavides, S. L. y Sanigest Ambiental y Alimentaria, S. L.

Por lo que se refiere a las candidaturas electas a la Cámara de Zamora son, del Grupo Categoría 2. Hostelería (1 vocal), Cuceo Zamora, S. L..

Del Grupo B, José María Esbec Hernández, Ruperto Prieto Corpas y Rubén Pérez Pérez y, del Grupo C, Freigel FoodSolutions, S. A.; Moralejo Selección, S. L. y Leche Gaza, S. L.