Una nueva candidatura de unidad para una Cámara de Comercio de Zamora "más abierta y transparente"

Presentación de una candidatura de empresarios a las elecciones de la Cámara de Comercio JL Leal / ICAL

Una nueva candidatura, que competirá en las elecciones a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora del próximo 16 de junio con la que cuenta con el actual presidente, Enrique Oliveira, expresó hoy su apuesta por una entidad cameral “más abierta, transparente, cercana, útil".

Además, es una propuesta "en la que todos los empresarios de Zamora nos sintamos representados”, según indicó el empresario y presidente de la Asociación para el Desarrollo Zamora 10, Alfonso Martín.

“Nos presentamos como una candidatura de unidad, en la que representamos a todo el tejido empresarial. Una candidatura abierta, integradora y, sobre todo, representativa", apuntó.

Asimismo señalaron que "se trata de mandar un mensaje de unidad real a los empresarios, a las entidades financieras, a las instituciones públicas y a la sociedad zamorana con el objetivo común de impulsar juntos el crecimiento y el futuro de Zamora y de la provincia”.

Caja Rural de Zamora

Durante la presentación, Alfonso Martín expresó, en nombre de la nueva candidatura, el “reconocimiento público” a Caja Rural de Zamora, como “motor socioeconómico” de la ciudad.

“La voluntad de esta candidatura es trabajar conjuntamente con Caja Rural y el compromiso de tender la mano para que vuelva a estar presente en la Cámara de Comercio, de la que nunca debería haber salido”, afirmó.

“Consideración de Caja Rural como una entidad fundamental para empresarios, desarrollo económico y, en definitiva, para el desarrollo social de la ciudad”, rubricó.

En este contexto, el arquitecto y empresario Francisco Somoza calificó de “fracaso” que la Cámara de Comercio “no se entienda” con Caja Rural de Zamora.

“Caja Rural sigue en una situación marginal respecto a estas instituciones, que deben tener voluntad de integración y colaboración con todas las empresas, como Caja Rural, que es una empresa muy grande y que constituye un elemento importantísimo de ayuda".

Para finalizar apuntando que "está casi siempre donde la llaman y que no está representada en una entidad como la Cámara de Comercio es bastante contradictorio”, sentenció.

Dos candidaturas

En principio, además de la candidatura que incluye al actual presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira, y de la presentada hoy, no hay, por el momento, una tercera, aunque no es descartable, ya que el plazo de presentación terminará el próximo día 28 de mayo.

En cualquier caso, cerca de 12.900 electores elegirán doce vocales, a los que se suman otros tres por aportaciones voluntarias y tres más, propuestos de forma directa por la CEOE de Zamora para conformar el total de 18 camerales del Pleno.

Asimismo, Alfonso Martín expresó la apuesta de la nueva candidatura por una Cámara “con más peso institucional e implicación” en Zamora.

“Con mayor presencia pública e institucional y mayor implicación en el desarrollo empresarial y social, defender los proyectos estratégicos con más fuerza y, en definitiva, construir una Cámara sea más fuerte, visible, influyente y comprometida con el futuro de Zamora”, rubricó.

Integrantes

Alfonso Martín hizo todas estas declaraciones en el Hotel NH ‘Palacio del Duero’, durante la presentación de la candidatura, acompañado por gerentes y administrativos de varias empresas y entidades, entre ellas, Diego Rodríguez (Abend Utilities & Facilities, S. L.), Francisco Somoza (Cuatro Mil Cepas, S. L.).

Además del propio Alfonso Martín (La Abacería de Zamora 2023, S. L.), Adrián Asensio (Cuceo Zamora, S. L.), Marco Castaño (Castaño e Hijos, S. L.), Lara Prieto (Vientos de Castilla y León), Jesús Rodrigo (Rodrigo’s Eventos, S. L.), Fernando Pérez (Centro Benaventano de Transportes, S. A.) y Alejandro Pérez (Producciones Benavides, S. L.).

Forman parte de la candidatura, aunque no estuvieron en la presentación, José Antonio Asensio (Consorcio Provincial del Ovino), José Luis Tamame (Remolques Tamame, S. L.), Arturo Cordero (Exfamex, S. L.)

Por último, Francisco Somoza hizo hincapié en que la Cámara de Comercio “no debe ser parcial en ningún sentido”.

También apostilló: “Debe atender por igual los intereses de pequeñas, medianas y grandes empresas y conseguir un equilibrio que nos permita crecer a empresarios de todos los tamaños. Las ciudades que no se duermen en los laureles prosperan y las que nos dormimos en los laureles, nos quedamos”.