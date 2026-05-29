"Fuimos expulsados": Caja Rural desmiente a la Cámara de Zamora en mitad de la batalla electoral por su dirección

Montaje con imágenes de los responsables de Caja Rural de Zamora y Enrique Olivera, candidato a la reelección en la Cámara de Comercio. María Lorenzo. ICAL.

La brecha institucional entre la Cámara de Comercio y Caja Rural de Zamora está lejos de cerrarse, y la tensión de las inminentes elecciones al órgano de gobierno de la Cámara las ha vuelto a hacer supurar.

Fuentes de la cooperativa de crédito, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, han querido matizar de forma contundente las palabras del actual presidente y candidato a la reelección, Enrique Oliveira, —quien en la presentación de su lista negó categóricamente haber retirado fondos de la caja— aclarando que sí "ha habido cambios de algunas cuentas que la corporación empresarial tiene en la caja".

Según fuentes, aunque la Cámara de Comercio siempre ha mantenido una cuenta operativa con ellos, existía otra cuenta con unos fondos específicos que sí fueron retirados y trasladados a un banco de competencia nacional, si bien han confirmado que "hace pocas fechas" ese dinero ha terminado retornando a la caja, coincidiendo con la campaña electoral de la corporación.

El origen del divorcio: La ruptura de 'Zamora 10'

Más allá de los saldos bancarios, el trasfondo de este conflicto es puramente institucional y viene de lejos. «Todo el mundo sabe que, desde hace cuatro años, las relaciones institucionales entre la Cámara de Comercio de Zamora y Caja Rural no existen», sentenciaron desde la entidad financiera.

Las razones de este divorcio se remontan al sonado abandono por parte de la Cámara de la iniciativa de desarrollo 'Zamora 10' —una alianza estratégica creada en 2017 junto a la patronal y la propia Caja Rural para impulsar proyectos contra la despoblación— y, de forma más directa, a lo que califican como una "expulsión" de la Caja Rural de Zamora de los órganos de representación de la Cámara de Comercio.

De hecho, aseguran que en los últimos cuatro años absolutamente nadie de la corporación empresarial se ha dirigido ni ha hablado con ellos.

Este cruce de reproches estalla en un momento clave, justo cuando se enfrentan dos modelos para el futuro económico de la provincia. Por un lado, la actual directiva defiende su gestión bajo el lema de "Juntos, sin darnos codazos", marcando distancias con la entidad financiera.

Por el otro, ha emergido una candidatura alternativa de "unidad", de carácter renovador, que aboga por una Cámara más abierta y que cuenta con las simpatías de los sectores económicos que buscan restablecer de forma urgente los puentes con el motor financiero de la provincia.

Frente al actual distanciamiento, desde Caja Rural de Zamora han querido reivindicar su papel, recordando que "todo el mundo sabe lo que representa la entidad" y su compromiso innegable con los empresarios locales.

En este sentido, según apunta la agencia Ical, recordaron que el propio Banco de España los definió hace poco como un "agente de desarrollo primordial e imprescindible" para Zamora.

"No somos sospechosos de nada. En nuestra formulación siempre está el cariño por nuestra tierra, el esfuerzo, el trabajo y la cooperación en todos los ámbitos", concluyeron, dejando claro que su prioridad sigue siendo el tejido empresarial, al margen de las disputas en los despachos institucionales.