"Juntos y sin darnos codazos": la actual directiva de la Cámara de Zamora presenta su candidatura a la reelección

Candidatura a la reelección al Pleno de Órgano de Gobierno en la Cámara de Comercio de Zamora.

El Restaurante Sancho II, en pleno corazón de la Plaza de la Marina, ha sido el escenario elegido por la actual directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora para presentar oficialmente su candidatura a la reelección.

Liderada por el actual presidente, Enrique Oliveira Román, la lista se postula de cara al proceso electoral como un proyecto "colectivo, independiente y sin vinculaciones ideológicas", integrado por empresas de todos los tamaños y comarcas de la provincia.

Oliveira ha querido poner en valor el músculo económico y social de las compañías que lo acompañan en esta andadura —entre las que figuran nombres como Moralejo Selección, Leche Gaza, Gestión Agroganadera (La Antigua) o Francisco López Fernández—, detallando que de forma conjunta facturan más de 400 millones de euros anuales y sostienen más de 1.200 empleos directos e indirectos en la provincia.

"Representamos la diversidad real del tejido empresarial zamorano desde el respeto a una entidad centenaria", ha asegurado.

Durante la comparecencia, el candidato a la reelección ha rendido cuentas de un mandato marcado por el fuerte crecimiento financiero, destacando que la Cámara de Zamora ha aumentado su presupuesto en un 80% y presenta una de las mayores solvencias económicas de todo el país.

En estos cuatro años, la entidad ha gestionado más de 3 millones de euros en subvenciones —en su mayoría fondos europeos—, logrando hitos como la tramitación de 447 nuevas empresas a través de la Ventanilla Única, el asesoramiento a más de 2.500 emprendedores y la modernización tecnológica de 574 pymes y autónomos por medio de la oficina Acelera PYME.

De cara al futuro, Oliveira ha avanzado proyectos clave ya comprometidos, como el 'Zamora Futur Lab', que contará con una financiación de 782.000 euros de la Consejería de Industria para acercar la robótica industrial y la fabricación aditiva a las empresas locales en colaboración con la Universidad de Salamanca, o el programa 'Zamora, destino vital', respaldado por la Diputación para fijar población y atraer inversores.

"La ignorancia siempre es muy atrevida"

El momento más tenso de la rueda de prensa ha llegado al ser preguntado por las acusaciones y especulaciones surgidas a nivel de calle tras la presentación de una candidatura alternativa la semana pasada, que sugerían que la actual dirección había retirado los fondos de la entidad de la Caja Rural de Zamora.

Oliveira ha calificado de "rotundamente falso" dicho rumor: "No desde que yo soy presidente hace dos años, sino desde hace 20 o 25 años, la única cuenta operativa de la Cámara —por donde pasan las nóminas, seguros sociales, impuestos y fondos europeos— está y sigue estando en la Caja Rural de Zamora".

El presidente ha defendido la total transparencia de las cuentas, auditadas en el Registro Mercantil y visibles en la web, zanjando que "la ignorancia siempre es muy atrevida y esos argumentos caen por su propio peso".

Respecto a la petición de la lista rival de volver a integrar a la Caja Rural de Zamora en los órganos de gobierno, Oliveira ha recordado que la entidad financiera ya estuvo en su comité ejecutivo en el pasado y ha asegurado que mantiene "la mano tendida".

"En nuestra candidatura actual no van, pero si se hubiesen presentado, el representante de Caja Rural estaría hoy aquí sentado con nosotros; para mí sería una gran satisfacción contar con una entidad tan representativa de Zamora", ha concluido.