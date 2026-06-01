De "Leire Torrente" a los cobros por influir de Zapatero: Guarido defiende la aldea gala de Zamora ante la corrupción

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, junto a los miembros de la candidatura de Izquierda Unida en una imagen de archivo

En plena vorágine de escándalos en el PSOE, con la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha defendido la "aldea gala" de la capital zamorana frente a la corrupción.

El único regidor de Izquierda Unida en una capital de provincia ha publicado en su cuenta de Facebook un texto titulado 'Corrupción, perversión política, prostitución y gambas. Y en este mar adentro terminal, seguimos nosotros'.

En el mismo, Guarido hace un repaso de la situación de la política española y la vincula con el escenario de mediados de los años 90, en pleno ocaso del Gobierno de Felipe González.

"La mezcla que estamos viendo estos días en los juzgados y en los informes de la Guardia Civil, me recuerda el escenario de mediados de los 90 con múltiples casos, en aquel momento solo del PSOE", apunta.

Y recuerda que estos casos se visualizaban "en Roldán en calzoncillos con whisky y prostitutas, e informes inexistentes por los que se pagaba al partido". "Torrente ya amanecía en el horizonte", añade el alcalde de Zamora.

"Leire Torrente" y Zapatero

Además, apunta que, "ahora, además de Torrente que simboliza la corrupción del vicio y la carne del partido obrero, se añade una corrupción mucho más de guante blanco que enlaza con aquella Filesa de los 90 de financiación ilegal del partido".

"Y que se perfecciona y aumenta exponencialmente hoy con la Gürtel, pero que da un paso más, en la línea de utilizar la democracia para el control del legislativo: caso Montoro y leyes a medida de los poderosos, vergüenza del PP", subraya.

Guarido hace hincapié también en el hecho de "utilizar la democracia para el control de la policía para fines ilícitos, caso Kitchen, vergüenza del presidente Rajoy y su ministro del interior, y en el mismo sentido la tal Leire Torrente del Partido Obrero en versión cutre".

"Y para rematar Zapatero que ha puesto negro sobre blanco en su vida "profesional" de cobros por influir, lo que otros expresidentes hacen sin dejar constancia en negro sobre negro", apunta.

El regidor zamorano pide, no obstante, no caer en el "desánimo" y defiende la "aldea gala" de Zamora ante esta situación nacional.

"En un recóndito lugar del oeste ibérico, se abría paso, poco a poco, la aldea gala, limpia de chanchullos, en donde la convivencia política de los distintos actores de ideologías distintas se asentaba sin insultos, con cuentas limpias y gente honesta", zanja Guarido en su publicación.