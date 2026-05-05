Más aparcamientos y accesibilidad para el barrio de Pinilla: Zamora invierte un millón de euros para renovar casi 8.000 metros de aceras

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de obras, Pablo Novo. Ayto. Zamora.

El equipo de gobierno de Francisco Guarido sigue poniendo el foco en los barrios de la capital. El alcalde de Zamora ha presentado el ambicioso proyecto de renovación de aceras en el barrio de Pinilla, una intervención que supondrá una inversión de un millón de euros y que busca poner orden en el complejo entramado de calles de la margen izquierda del Duero.

El barrio de Pinilla se caracteriza por ser un conjunto de calles de alineación irregular y ancho variable que, hasta ahora, carecía de una delimitación clara de aparcamientos.

Según ha detallado el propio regidor, la zona sufría de aceras con una anchura insuficiente o, en algunos puntos críticos, directamente inexistentes.

Prioridad peatonal sin renunciar al aparcamiento

El proyecto municipal ha buscado un equilibrio entre la accesibilidad y la alta demanda de estacionamiento en el barrio. Para ello, se ha planteado la construcción de aceras de 1,8 metros de ancho siempre que el espacio lo permita.

En aquellos puntos donde la estrechez de la vía sea mayor, se optará por aceras de 1,50 metros para permitir el estacionamiento en línea debidamente señalizado y legalizado.

En total, la intervención contempla el mantenimiento de 187 plazas de aparcamiento para los vecinos.

Imagen de la calle San Gregorio del barrio de Pinilla, donde se va a intervenir. Ayto. Zamora.

De estas, seis estarán reservadas específicamente para personas con movilidad reducida y se ubicarán de forma estratégica en la calle Pablo Montesino, en la confluencia entre Amor de Dios y Pablo Montesinos, y en la calle San Manuel.

El adiós a las barreras arquitectónicas

Una de las novedades más destacadas del plan de obra es la implantación de la plataforma única. En aquellas calles donde no sea posible encajar un acerado con las dimensiones mínimas exigidas, el Ayuntamiento demolerá las aceras actuales para crear una plataforma de convivencia donde el peatón tendrá preferencia absoluta, regulada mediante señalización específica.

Las cifras de la obra reflejan la magnitud del cambio para Pinilla: se desmontarán más de 4.300 metros de infraestructuras obsoletas para dar paso a la construcción de 7.934 metros cuadrados de pavimento nuevo.

El consistorio renueva la imagen del barrio y garantiza que la movilidad a pie en la margen izquierda deje de ser una carrera de obstáculos.