Toro se convierte en la capital del enoturismo con su Feria del Vino: 20 bodegas, gastronomía, catas y entradas a 10 euros

Una edición anterior de la Feria del Vino de Toro J.L. Leal ICAL

La ciudad de Toro se prepara para vivir uno de sus fines de semana más especiales del año. Los días 30 y 31 de mayo la localidad zamorana se convertirá en el corazón de la Denominación de Origen Toro con la celebración de la Feria del Vino 2026.

Durante dos jornadas completas, las plazas Mayor y de San Francisco se llenarán de casetas, aroma a vino, música y buen ambiente, consolidando a Toro como uno de los destinos enoturísticos más atractivos de Castilla y León.

En esta edición participarán 20 casetas de bodegas de la zona y cuatro casetas de gastronomía. Los visitantes podrán disfrutar de catas divulgativas, música en directo y numerosas actividades pensadas tanto para aficionados como para profesionales del sector.

El objetivo es celebrar la cultura del vino de Toro en un ambiente festivo y abierto a todos. La entrada general tiene un precio de 10 euros e incluye cinco tickets de vino, copa, colgante y sombrero.

Una vez dentro, los asistentes podrán adquirir recargas de cinco tickets adicionales por 7,50 euros. Los puntos de venta estarán disponibles en la Plaza de San Francisco y en la Bodega Histórica del Vino de Toro.

Programación completa

El sábado 30 de mayo la jornada comenzará a las 10:30 horas con la cata de calificación de la añada 2025 en la sala de catas del ruedo de la Plaza de Toros.

A partir de las 11:00 horas abrirán las casetas de gastronomía y a las 12:00 horas se inaugurará oficialmente la feria.

Cartel de la Feria del Vino de Toro 2026

A esa misma hora, el programa de radio 'El Picaporte' se emitirá en directo desde el templete de la Plaza de San Francisco. A las 13:00 horas tendrá lugar la rueda de prensa con los resultados de la calificación de la añada y el correspondiente brindis institucional.

A las 13:00 horas, el grupo Sabor a Miel ofrecerá un vermut musical en la Plaza Mayor.

Por la tarde, las casetas de bodegas reabrirán a las 18:00 horas y se celebrarán dos catas divulgativas, por un precio de cinco euros cada una, en la Plaza de Toros: una a las 18:30 horas a cargo de Bodega Frutos Villar y otra a las 20:00 horas con Bodega Bigardo.

El domingo 31 de mayo las casetas de gastronomía abrirán a las 11:00 horas y la feria lo hará a las 12:00 horas.

A esa hora comenzará una interesante cata divulgativa titulada 'Otros vinos de Toro', organizada por el Consejo Regulador de la DO Toro y dirigida por Carlos Gallego.

En ella se podrán probar blancos, rosados, dulces, semidulces, espumosos y tintos de garnacha tinta. A las 13:00 horas, el grupo 'Dos de Picas' amenizará el vermut musical en la Plaza de San Francisco.

Por la tarde, las bodegas volverán a abrir sus casetas a las 18:00 horas y a las 18:30 horas se celebrará la última cata con Bodega Palacio de Villachica.

La Feria del Vino de Toro 2026 se presenta como una cita ineludible para quienes aman el buen vino, la gastronomía y el encanto de una de las ciudades con más historia y belleza de la Comunidad.

Un fin de semana perfecto para disfrutar de la esencia vitivinícola de Toro en su máximo esplendor.