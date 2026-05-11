El vermú poético y la historia conquistan Toro en una Feria del Libro que no frenó la lluvia

Ambiente en la carpa de la Feria del Libro de Toro. Ayto. Toro.

Toro (Zamora) ha puesto el broche final a la cuarta edición de su Feria del Libro con la sensación del deber cumplido frente a la adversidad.

El fin de semana ha estado marcado por una meteorología inestable que obligó al Ayuntamiento a actuar con rapidez, instalando una carpa en la Plaza Mayor para proteger los puestos y las actividades.

Aunque la lluvia intermitente frenó ligeramente el volumen de ventas y público respecto a otros años, la organización hace un balance positivo por haber logrado salvar todas las citas del programa.

Yolanda Manso, coordinadora de la feria, ha señalado que el mayor éxito de este año ha sido, precisamente, no tener que cancelar nada a pesar del temporal. Según explica, en cuanto el cielo daba una tregua, los vecinos de Toro respondieron llenando la plaza y retomando el contacto con libreros y editores.

Feria del Libro de Toro. Ayto. Toro.

De hecho, varias de las actividades programadas completaron su aforo, demostrando que el interés por la literatura en la ciudad sigue siendo más fuerte que el mal tiempo.

Esta edición ha destacado por la introducción de nuevos formatos que han tenido una gran acogida. Las mesas redondas con autores y la conferencia sobre bulos históricos despertaron la curiosidad del público, aunque el gran triunfador fue el vermú poético protagonizado por Vichy y Churre.

Los artistas compusieron textos específicos para la ocasión, centrados en la temática histórica que ha servido de hilo conductor a la feria este año.

Feria del Libro de Toro. Ayto. Toro.

Desde la organización, que incluye a la Casa de Cultura y al Ayuntamiento, han querido agradecer públicamente el compromiso de los libreros, autores y asociaciones que permanecieron en sus puestos a pesar de las rachas de lluvia.

También han destacado la colaboración de la Ruta del Vino de Toro y la nota musical aportada por la Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos, que por segundo año consecutivo se encargó de inaugurar este encuentro que ya se ha consolidado como una fecha clave en el calendario cultural toresano.