Contra la brecha digital en Toro: la Casa de Cultura enseña a los vecinos a realizar trámites oficiales con el móvil

Toro ha decidido echar una mano a sus vecinos para que el papeleo y los trámites con el ordenador dejen de ser un dolor de cabeza. El Ayuntamiento toresano, a través de la Casa de Cultura y con el apoyo del programa CyL Digital, ha organizado un curso totalmente gratuito para enseñar a cualquiera, paso a paso, a manejar una herramienta que hace la vida mucho más fácil: 'Mi Carpeta Ciudadana'.

Las clases se impartirán las mañanas de los días 3, 4 y 5 de junio, de 10:30 a 12:30 horas, en la propia Casa de Cultura de la localidad. Al ser un taller cien por cien presencial, los asistentes no tienen que temer a las pantallas; la idea es aprender de forma práctica y sin prisas, perdiendo el miedo a la tecnología.

El objetivo es muy sencillo: conseguir que ningún vecino se quede atrás por culpa de la brecha digital.

Durante estas tres sesiones, los alumnos aprenderán a descargar un certificado, consultar sus datos personales, revisar notificaciones oficiales de cualquier administración o hacer trámites cotidianos de forma segura y sin tener que pedir cita o desplazarse a una oficina.

Una manera directa de ahorrar tiempo y ganar autonomía desde el móvil o el ordenador de casa.

Esta iniciativa forma parte de un plan para mejorar las habilidades digitales de los ciudadanos impulsado por CyL Digital y que cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León.

Para apuntarse y asegurar una plaza, el Ayuntamiento lo ha puesto muy fácil y ofrece tres opciones: mandar un correo electrónico a casacultura@toroayto.es, enviar un simple mensaje de WhatsApp al número 980 690 108, o pasarse en persona por la Biblioteca Municipal.

Si alguien se queda con dudas, también puede llamar al teléfono gratuito de ayuda 900 909 752.