Medio millar de personas se manifiestan en Zamora por el tren madrugador y contra los recortes ferroviarios

Alrededor de 500 personas han respondido este domingo a la convocatoria de la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora (Ausave) y se han manifestado para pedir el tren madrugador y protestar contra los "recortes ferroviarios".

La concentración ha tenido lugar a las 12:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Los manifestantes han denunciado la progresiva pérdida de frecuencias AVE, los retrasos y la ausencia de un tren madrugador que permita llegar a Madrid antes de las 8:00 horas, algo esencial para compatibilizar la vida en Zamora con el trabajo en la capital.

Según Ausave, los recientes cambios de Renfe han supuesto un "retroceso". El AVE matinal que paraba en Zamora ha sido sustituido por un Alvia más lento, y se han suprimido otras conexiones útiles, especialmente en Sanabria.

Un "cerco ferroviario"

Los portavoces de la asociación han denunciado un "cerco ferroviario" que agrava el aislamiento de la provincia, una de las más envejecidas y despobladas de España.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto que resume las principales demandas: recuperación inmediata de las frecuencias suprimidas en Zamora y Sanabria e implantación de un verdadero tren madrugador con llegada a Madrid antes de las 8:00 horas.

También mayor puntualidad y reducción drástica de los retrasos, horarios adaptados a las necesidades laborales y de retorno, y un sistema ferroviario que contribuya a fijar población y frene la emigración.

El Partido Popular de Zamora ha mostrado su apoyo a la protesta y ha denunciado el "desmantelamiento" de los servicios ferroviarios en la provincia. Ausave ha anunciado que mantendrá la presión y no descarta nuevas movilizaciones en las próximas semanas.