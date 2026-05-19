El Ayuntamiento de Zamora cierra filas en defensa del ferrocarril y respalda la concentración del 24 de mayo

Foto previa a la declaración conjunta de los portavoces de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zamora contra la restricción de servicios ferroviarios. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha dejado de lado los colores políticos esta mañana para regalar una imagen de esas que no se ven todos los días, pero que la situación de la provincia bien merecía: una unidad absoluta para pelear por el futuro de la tierra.

Todos los grupos municipales con representación en el consistorio han salido a la palestra juntos y a una sola voz para arropar la concentración convocada para este domingo, 24 de mayo, a las doce del mediodía frente a la Subdelegación del Gobierno.

El objetivo común está claro: exigir de una vez por todas que se arreglen los maltrechos servicios de tren.

En una comparecencia conjunta que desprendía una sintonía poco habitual, los portavoces de los distintos partidos han leído un comunicado con el que quieren dejar meridianamente claro que, por encima de las siglas y de las disputas del pleno, el tren es un asunto vital que toca de lleno el día a día y el porvenir de todos los zamoranos.

El Ayuntamiento se vuelca oficialmente con la protesta del domingo y hace una petición con el corazón a los vecinos de la ciudad para que dejen notar su fuerza y llenen las calles en esta jornada de lucha.

El documento firmado por la corporación plasma el tremendo malestar y el rechazo frontal de los representantes políticos hacia la incertidumbre y los continuos quebraderos de cabeza que Renfe está provocando a los viajeros con sus constantes cambios y reorganizaciones de horarios.

En este sentido, la corporación ha vuelto a insistir en una demanda histórica y crucial para frenar la despoblación: la implantación de un verdadero servicio madrugador Avant entre Zamora y Madrid que permita llegar a la capital de España antes de las 8:00 horas de la mañana.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que este horario es el único que garantizaría de forma real que muchos zamoranos puedan seguir residiendo en su ciudad mientras desarrollan su actividad laboral o profesional en Madrid.

Las fuerzas políticas locales cierran filas en torno a las reclamaciones de los colectivos de usuarios y recuerdan la importancia de que la sociedad civil responda a la cita del domingo.

Los representantes municipales han concluido asegurando que es el momento de continuar haciendo presión para ser escuchados, una fuerza que debe ejercerse de manera coordinada tanto desde el propio trabajo de las instituciones como desde la movilización activa en las calles.