Estallan contra Renfe por camuflar el empeoramiento del servicio ferroviario en Zamora

Concentración de Ausave para exigir la restitución inmediata de esta frecuencia y el fin de una política ferroviaria que relega sistemáticamente a Zamora JL Leal. ICAL.

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Zamora (Ausave) ha denunciado con dureza la última reorganización de horarios anunciada por Renfe para el próximo 20 de mayo.

Según la agrupación, la compañía ferroviaria está utilizando un "lenguaje triunfalista" en sus comunicaciones para camuflar lo que en realidad constituye un nuevo recorte de servicios y un empeoramiento de las conexiones con Madrid para los viajeros zamoranos.

Ausave desmiente de forma tajante que la nueva planificación suponga un refuerzo madrugador y asegura que los datos demuestran una pérdida efectiva de prestaciones.

A partir del 20 de mayo, la provincia contará con una frecuencia menos hacia la capital de España y perderá una de las dos llegadas útiles a Madrid que hasta ahora se programaban antes de las 10:00 horas.

Una sustitución con peores horarios

El principal motivo de queja radica en el tren que partía de Zamora a las 8:43 horas y estacionaba en Madrid Chamartín a las 9:57. Con los nuevos cambios, este AVE procedente de Vigo dejará de realizar su parada en la estación zamorana.

Para cubrir ese hueco, Renfe oferta como alternativa un Alvia con origen en Lugo que pasará por Zamora a las 8:39 horas, pero cuya llegada oficial a Madrid se retrasa hasta las 10:13 horas.

La asociación advierte de que el viaje será aún más largo debido a las obras que Adif ejecuta en el túnel de Guadarrama, lo que ya provoca que en los canales de venta para el lunes 25 de mayo el tiempo de trayecto se incremente, fijando la llegada real a las 10:20 horas.

"Un tren que llega a Madrid a esa hora no puede presentarse seriamente como una mejora madrugadora", critican desde Ausave.

Para los usuarios, la maniobra perjudica a ambas provincias: Galicia no obtiene un beneficio real de tiempo —el tren de Vigo llega nueve minutos antes a Madrid simplemente porque se ha adelantado su salida diez minutos— y Zamora pierde una parada clave.

Amenaza a la puntualidad y movilizaciones

La reestructuración también genera una honda preocupación sobre el único tren que permite llegar a Madrid antes de las 9:00 horas (el de las 7:41), un servicio que, según la asociación, ya acumula retrasos diarios de forma sistemática.

Renfe ha programado un nuevo Avlo en dirección a A Coruña que pasará por Zamora a las 7:48 horas, apenas siete minutos después.

Ausave teme que, al tratarse de una línea condicionada por tramos de vía única y cruces de convoyes, esta saturación termine por hundir la fiabilidad del servicio.

Al tratarse de una línea sometida a Obligaciones de Servicio Público (OSP) y utilizada a diario por estudiantes, trabajadores y pacientes, la asociación exige a la operadora pública una rectificación inmediata, la restitución de la frecuencia suprimida y la implantación de un tren madrugador real que sea compatible con las jornadas laborales de la capital.

Desde la asociación recuerdan que el próximo domingo 24 de mayo, a las 12:00 horas, se llevará a cabo una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Zamora para exigir al Ministerio de Transportes "un trato digno para la provincia".