La Diputación de Zamora moviliza 200.000 euros para mantener los centros escolares de los pequeños municipios

Un colegio de Zamora, en una imagen de archivo

La Diputación de Zamora ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas al mantenimiento de centros escolares de Educación Infantil y Primaria en municipios de menos de 5.000 habitantes.

En concreto, se destina una cuantía de 200.000 euros para el presente curso.

Estas ayudas tienen como objetivo colaborar económicamente con las entidades locales del medio rural en la conservación y mantenimiento de los edificios destinados a centros escolares durante el curso 2025-2026.

Podrán beneficiarse todos los ayuntamientos de la provincia con población inferior a 5.000 habitantes que sean titulares de centros escolares de Educación Infantil y/o Primaria integrados en la programación educativa de Castilla y León.

La cuantía global máxima destinada a esta convocatoria asciende a 200.000 euros.

Serán subvencionables los gastos de mantenimiento generados en los centros escolares durante el curso escolar 2025-2026, concretamente entre septiembre de 2025 y junio de 2026, ambos incluidos.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática en la sede electrónica de la Diputación en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

El sistema de reparto de las ayudas se realizará teniendo en cuenta el número de unidades educativas de cada centro escolar beneficiario, distribuyendo el crédito total entre el número total de unidades educativas admitidas en la convocatoria.

La justificación de la subvención deberá presentarse hasta el 15 de octubre de 2026 mediante trámite electrónico habilitado al efecto en la sede electrónica de la Institución Provincial.

La convocatoria contempla la posibilidad de solicitar anticipos de la subvención dentro de los diez días siguientes a la notificación de la concesión.

Ello siempre que la entidad local justifique la falta de liquidez suficiente para afrontar previamente los gastos subvencionados.

La Junta de Gobierno de la Diputación resolverá la convocatoria en un plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.