Un plan de choque de 950.000 euros llevará agua potable y mejoras hidráulicas a 20 pueblos de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, con los alcaldes beneficiarios del Plan de Emergencia de Abastecimiento de Agua. Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora se ha puesto manos a la obra para que algo tan esencial como abrir el grifo no sea una preocupación en nuestros pueblos. Con una inversión de 950.000 euros, la institución busca asegurar el agua potable en más de veinte municipios de la provincia.

Hoy mismo, el presidente Javier Faúndez se ha reunido con los alcaldes para firmar los acuerdos, dejando claro que lo más importante es dar respuestas rápidas a los problemas que de verdad quitan el sueño a los vecinos.

Este Plan de Emergencia nace pensando sobre todo en los pueblos más pequeños, que a menudo se encuentran con averías o tuberías rotas que no pueden pagar de su propio bolsillo.

Ya sea para arreglar una fuga, mejorar un depósito o poner a punto las plantas de tratamiento, la idea es que nadie pierda calidad de vida por un fallo en el suministro. Como bien apunta Faúndez, se trata de ser eficaces para que un servicio tan básico funcione como debe en cada casa de la provincia.

Las ayudas van a llegar a muchos rincones de Zamora y servirán para solucionar situaciones muy distintas.

Por ejemplo, en pueblos como Gallegos del Pan, Algodre o las dos Casasecas (de las Chanas y de Campeán), el dinero se usará para mejorar las potabilizadoras.

El objetivo es limpiar el agua de sustancias que a veces dan problemas, como los nitratos o el arsénico, garantizando que el agua que llega a los hogares sea de la máxima calidad y total confianza.

Por otro lado, municipios como Fermoselle, Villalcampo o Palacios del Pan adaptarán sus sistemas para combatir la turbidez del agua provocada por las lluvias intensas.

El plan también contempla obras de infraestructura pura, como la adecuación de sondeos en Monfarracinos, Madridanos o San Vicente de la Cabeza, y la reparación de depósitos en Matilla la Seca o Fariza.

Para facilitar la gestión a los ayuntamientos, la Diputación ha dotado al convenio de una gran flexibilidad, permitiendo que las obras se ejecuten con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero y hasta junio de 2027.

Javier Faúndez ha insistido en que esta línea de ayudas permanece abierta para atender cualquier urgencia que pueda surgir en la provincia.

Para la institución provincial, asegurar el abastecimiento de agua no es solo una cuestión técnica, sino una prioridad política para mantener los servicios esenciales en el medio rural y ayudar a fijar población en los pueblos de Zamora.