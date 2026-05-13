La Diputación de Zamora moviliza casi un millón de euros en ayudas para la provincia

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha dado a conocer los acuerdos alcanzados en la Junta Provincial de Gobierno

La Diputación de Zamora ha aprobado una nueva batería de convenios y convocatorias de ayudas por un importe cercano al millón de euros.

Las subvenciones están dirigidas a reforzar distintos ámbitos de la provincia, desde el apoyo al sector agroganadero hasta el deporte, la juventud, los servicios municipales y el desarrollo rural.

Uno de los acuerdos más destacados es el convenio con la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas para la organización de Fromago 2026, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre.

La aportación de la Diputación asciende a 550.000 euros y servirá para cubrir gastos de personal, organización, montaje, publicidad, difusión y gestión del evento.

En el área de Agricultura, la institución provincial también ha aprobado una convocatoria de 20.000 euros para asociaciones de ganaderos de vacuno que desarrollen programas de mejora genética en explotaciones de la provincia.

El objetivo es contribuir a mejorar los rendimientos productivos del sector.

Otra de las líneas aprobadas se dirige a municipios de menos de 5.000 habitantes para instalar tanques elevados de agua destinados a usos agrícolas.

La convocatoria cuenta con 120.427 euros y permitirá financiar hasta el 90% de la inversión, con un máximo de 10.800 euros por beneficiario.

Estos depósitos deberán tener una capacidad mínima de 10.000 litros y servirán para facilitar el almacenamiento de agua, el llenado de cisternas y el apoyo a los servicios de extinción de incendios.

La Diputación también destinará 20.000 euros a cooperativas agroalimentarias de nueva creación.

Estas ayudas buscan respaldar gastos de constitución, primera instalación, funcionamiento, formación, promoción, asesoramiento y comercialización de cooperativas con una antigüedad máxima de cinco años.

Además, se ha dado luz verde a una convocatoria de 43.000 euros para fomentar sistemas extensivos basados en la raza asnal Zamorano-Leonesa.

La finalidad es apoyar un modelo de producción sostenible, ayudar a fijar población en el medio rural y conservar esta raza autóctona, catalogada en peligro de extinción.

En materia deportiva, la Junta de Gobierno ha aprobado varios convenios por un importe global de 205.000 euros. Entre ellos figuran ayudas para la BTT ‘Arroz a la Zamorana’, distintos eventos organizados por el Club Deportivo Ironbayo, el Circuito Provincial de Pádel y la Vuelta Ciclista a Zamora 2026, que se celebrará del 16 al 19 de julio y contará con una aportación provincial de 62.000 euros.

El apoyo deportivo incluye también pruebas del circuito Zamora Trail Series y del Trofeo BTT Diputación de Zamora, con carreras repartidas por distintos municipios de la provincia a lo largo del año.

Por último, el Área de Juventud ha aprobado 12.500 euros en ayudas para asociaciones juveniles, entidades sin ánimo de lucro y entidades locales de menos de 20.000 habitantes con puntos o antenas de información juvenil.

Estas subvenciones financiarán actividades desarrolladas entre enero y octubre de 2026.

La Diputación también ha informado de la resolución de las ayudas para ayuntamientos no mancomunados destinadas a la conservación y mantenimiento de caminos rurales.

En total, se han repartido 64.000 euros entre 32 municipios de la provincia.