La Diputación de Zamora premia el ascenso del Balonmano Zamora con una ayuda de 160.000 euros

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, el vicepresidente, Victor Lopez de la Parte, y el diputado de deportes, Juan Del Canto, con los representantes del Club Balonmano Zamora. Diputación de Zamora. Meta.

La Diputación de Zamora ha querido hoy dar un paso más para formalizar las palabras del pasado lunes, el compromiso de aumentar la financiación al Club Balonmano Caja Rural de Zamora, tras la celebración por haber devuelto a Zamora a la División de Honor Plata.

El presidente Javier Faúndez, junto a Víctor López de la Parte y Juan Del Canto, se han sentado con el club no solo para celebrar el ascenso, sino para asegurar que este sueño compartido tenga los pies bien puestos en el suelo.

Porque las alegrías deportivas son maravillosas, pero el salto de categoría también trae consigo facturas más altas y viajes más largos. Por eso, la Diputación ha querido pasar de las felicitaciones a los hechos, comprometiendo una ayuda de 160.000 euros para la próxima temporada.

Es una inyección de aire fresco que permitirá a la directiva y a los jugadores centrarse en lo que mejor saben hacer: competir y disfrutar en la pista, con la tranquilidad de que su provincia les guarda las espaldas.

Más allá de los números, Javier Faúndez ha insistido en que este equipo es un ejemplo de lo que Zamora puede lograr cuando hay esfuerzo y corazón.

Para la institución, este dinero no es solo una subvención, sino una apuesta por la ilusión de toda una afición que se siente representada cada vez que el equipo salta a la cancha.

El Balonmano Zamora arranca así, su nueva etapa en la élite con la maleta llena de ganas y el apoyo de toda su tierra.