Un nuevo atractivo turístico en Zamora: las Aceñas de Gijón concluyen su rehabilitación y se abrirán al disfrute ciudadano

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, durante su visita a las Aceñas de Gijón, este miércoles

Las obras que se han venido realizando en los últimos meses en las Aceñas de Gijón han concluido y serán recibidas en los próximos días por la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, que han cofinanciado esta intervención.

Con tal motivo, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez, han visitado esta infraestructura en la que se han invertido 487.000 euros, a través del Plan de Sostenibilidad Turística del Duero.

Los trabajos han permitido la consolidación de los elementos estructurales de esta construcción, muchos de ellos bajo el agua, con un resultado que permitirá poner en valor este patrimonio industrial de Zamora para los ciudadanos y turistas.

Durante la visita, Guarido ha recordado que el Ayuntamiento ya obtuvo una hectárea y media en las inmediaciones que permitirá crear una zona de recreo en este enclave con el objetivo de disfrutar del Duero y de este entorno rehabilitado.

Para ello, se trabaja en un proyecto que contará con una inversión cercana a los 100.000 euros que se ejecutarán con un contrato de acción rápida, por lo que el alcalde espera que finalicen antes de que concluya el año.

Las Aceñas de Gijón, en Zamora

La obra realizada en las Aceñas de Gijón ha sido ejecutada por Tragsa en una infraestructura del s. XV, que sufrió incendio y actos vandálicos en el siglo XX.

Guarido ha añadido que a esta intervención se unen otras previstas en el Plan Municipal de Recuperación de Aceñas, como las de Los Pisones, que se unirán a las de Pinilla, Cabañales, Olivares y las de Gijón, ahora renovadas.

“El objetivo es poner en valor el patrimonio industrial de Zamora con el apoyo institucional para recuperar la memoria histórica y permitir su disfrute por los ciudadanos y visitantes”, señaló el primer edil zamorano.