El Ayuntamiento de Zamora aprueba el plan para renovar la red de abastecimiento y licita el nuevo contrato por 20 millones

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado hoy las actuaciones preparatorias del expediente de contratación de la concesión de servicios del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento) del municipio de Zamora.

Este ambicioso proyecto exige a la empresa adjudicataria una inversión superior a los 20 millones de euros, de los cuales quince deberán ejecutarse de forma urgente durante los tres primeros años de contrato.

Entre las actuaciones más destacadas que deberá afrontar la nueva concesionaria se encuentra la digitalización de los contadores, con una partida de 4,2 millones de euros, y la renovación del depósito de agua de Cardenal Cisneros, presupuestada en 2,4 millones.

El plan también contempla mejoras integrales en la red de abastecimiento y saneamiento, la modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Vista Alegre y la adecuación de la depuradora (EDAR), asegurando la eficiencia del suministro en todo el municipio.

Para financiar estas mejoras, el Ayuntamiento aplicará una actualización en la tasa del suministro de agua del 10%.

El alcalde, Francisco Guarido, ha subrayado que se trata de un incremento moderado, muy inferior al 30% que ha escalado el IPC desde la última revisión en 2013. En la práctica, para el 95% de las viviendas de Zamora, esta subida supondrá un coste adicional de apenas 9 euros al año por contador.

Además, el Consistorio ha blindado las bonificaciones para colectivos vulnerables, asumiendo los 20.000 euros anuales que la normativa actual prohíbe repercutir en el contrato.

En otro orden de cosas, el Pleno ha validado una modificación de créditos de 3,5 millones de euros para impulsar proyectos urbanísticos y patrimoniales.

Destacan los 1,4 millones de euros destinados a la ampliación de la casa consistorial y la partida de 126.000 euros para la dirección técnica de la iluminación monumental del Puente de Piedra.

Asimismo, se invertirán cerca de 200.000 euros en la creación del parque de Rabiche y la reforma de las áreas verdes de San Blas y Puerta Nueva, junto a la renovación de la flota de vehículos municipales y nuevos proyectos museográficos en las Aceñas de Cabañales.

Finalmente, la sesión ha mostrado un consenso unánime en materia de derechos sociales al adherirse a la Declaración de Córdoba por las Ciudades Universalmente Accesibles y respaldar el manifiesto del CERMI.