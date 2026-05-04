Casi 200.000 personas rendidas a la ‘EsperanZa’ de Las Edades del Hombre que dice adiós a Zamora

Imágenes de la inauguración de Las Edades del Hombre 'EsperanZa' en la Catedral de Zamora en octubre de 2025. JL Leal. ICAL.

Zamora ha despedido hoy uno de sus hitos culturales más relevantes de los últimos años. La exposición de Las Edades del Hombre, que bajo el lema 'EsperanZa' ha convertido a la capital del Duero en el epicentro del arte sacro desde el pasado octubre, ha echado el cierre con un balance que supera todas las expectativas: 198.115 personas han pasado por sus sedes de la Catedral y la iglesia de San Cipriano.

El éxito ha sido tal que la muestra tuvo que prorrogarse un mes más para dar respuesta a la marea de visitantes que no querían perderse esta cita.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte en funciones, Gonzalo Santonja, ha sido el encargado de clausurar este ciclo junto al vicepresidente de la Fundación, Mikel Garciandía, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, subrayando el "éxito indiscutible" de una propuesta que ha sabido tocar la fibra de la identidad zamorana.

Intervención del consejero, Gonzalo Santonja en la clausura de Las Edades del Hombre 'EsperanZa' en la Catedral de Zamora. Comunicación Jcyl.

"Este éxito ha confirmado, una vez más, el interés que despierta el patrimonio cultural y religioso", ha destacado Santonja, quien ha puesto en valor la calidad de las piezas y cómo estas se han integrado en el alma de la ciudad.

El consejero no ha querido olvidar que este proyecto es mucho más que arte; es un modelo que genera empleo y riqueza en la tierra, resaltando que la muestra es un "referente del arte sacro y símbolo de identidad autonómica".

Los números respaldan esa sensación de orgullo que se respira en las calles. Según las encuestas de la Fundación, los visitantes han puntuado la exposición con un sobresaliente 9,2 sobre 10.

Pero el impacto va mucho más allá de las naves de los templos: el 83 % de los turistas tenía previsto comer, comprar o dormir en Zamora, y más de la mitad planeaba recorrer otros rincones de la provincia.

Clausura de Las Edades del Hombre 'EsperanZa' en la Catedral de Zamora. Comunicación Jcyl.

La innovación también ha tenido su hueco en esta edición. La experiencia de realidad virtual en la Catedral y el laboratorio didáctico por el que han pasado más de 5.400 escolares han demostrado que el patrimonio puede hablar el lenguaje del siglo XXI.

En el acto de clausura también estuvieron presentes Monseñor Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora; el alcalde, Francisco Guarido y el vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte entre otros.

Para Santonja, Las Edades del Hombre se han convertido en una marca de prestigio internacional de la que los castellanos y leoneses se sienten profundamente orgullosos, fruto de un esfuerzo colectivo entre instituciones, empresas y la propia sociedad zamorana.