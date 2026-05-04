Acusan a Óscar Puente de suprimir otra frecuencia de AVE entre Zamora y Madrid: "Es profundamente irresponsable"

La Asociación de Usuarios AVE Zamora (Ausave) ha manifestado este lunes su "más firme rechazo" a la decisión de Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de suprimir una nueva frecuencia de alta velocidad entre Zamora y Madrid.

En concreto, Ausave ha detallado que se trata de la frecuencia con salida a las 8:43 y llegada a las 9:57, un servicio consolidado desde la puesta en marcha de la línea con origen en Vigo-Urzaiz.

Ante esta situación, la Asociación ha convocado una concentración este martes en la Plaza de la Constitución, a las 19:30 horas, para exigir la "restitución inmediata" de esta frecuencia y el fin de una política ferroviaria que "relega sistemáticamente a Zamora".

"No se trata de un ajuste técnico ni de una reorganización puntual: estamos ante un recorte en toda regla que perjudica directamente a los zamoranos", ha denunciado la Asociación.

Ausave ha recordado que esta frecuencia "era utilizada diariamente por trabajadores, ciudadanos que acuden a sus consultas y tratamientos médicos en Madrid, que dependen del tren como única alternativa real de movilidad".

"Su eliminación no solo expulsa usuarios del sistema, sino que colapsará el tren de las 7:41, todo ello por ahorrar 7 minutos de trayecto a los ciudadanos vigueses", ha denunciado.

Y ha hecho hincapié en que "la gravedad de la decisión aumenta al suprimir un servicio declarado Obligación de Servicio Público por el Consejo de Ministros".

"Resulta difícil sostener que se defiende el interés general mientras se desmantelan, precisamente, los servicios que deberían garantizarlo. Todo ello en una provincia que, según la OCDE, podría perder hasta un 30% de su población de aquí al 2050", ha recordado.

Ausave ha asegurado que reducir conexiones en este contexto "no es solo incoherente: es profundamente irresponsable" y ha denunciado "un patrón de decisiones que no puede calificarse de casual".

"Bajo la dirección de Óscar Puente, el Ministerio de Transportes ha ido adoptando medidas que benefician de forma sistemática a las demandas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en detrimento de territorios como Zamora", ha afirmado.

La Asociación ha recordado que "primero fueron suprimidas las paradas en Sanabria" y que "ahora es una frecuencia completa".

"Todo ello para arañar siete minutos en el trayecto Vigo Madrid. Siete minutos que, al parecer, justifican dejar a una provincia entera con menos opciones de movilidad", ha añadido.

Y ha cargado contra "una concepción de la alta velocidad donde unos ganan tiempo mientras otros pierden derechos", cargando también contra el "silencio absoluto" de los representantes políticos zamoranos.

Ante esta situación, Ausave ha convocado a la ciudadanía zamorana a una concentración este martes en la Plaza de la Constitución, a las 19:30 horas, para exigir la "restitución inmediata" de esta frecuencia y el fin de una política ferroviaria que "relega sistemáticamente a Zamora".

"No estamos ante un hecho aislado, sino ante un nuevo episodio de un deterioro continuado que los usuarios ya no están dispuestos a asumir", ha afirmado la Asociación.

Y ha recordado que "defender el tren es defender el futuro de la provincia". "Lo que está en juego no es la eliminación de una frecuencia, sino el derecho a un servicio público digno", ha señalado.

Ausave ha advertido, además, de que continuará movilizándose y adoptando "cuantas acciones sean necesarias hasta que se revierta esta decisión".