Piden a la CNMC que investigue a Renfe por la supresión de paradas de tren: "Zamora no es un apeadero”

Xosé Ramón Gómez Besteiro, candidato del PSOE a la Xunta, Abel Caballero, Alcalde de Vigo y Óscar Puente, Ministro de Transportes, en uno de los asientos de un tren Tango Avril a su llegada a Vigo

Unión del Pueblo Leonés ha registrado sendas reclamaciones ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la supresión de paradas en Zamora dentro de la reorganización de los servicios de alta velocidad del corredor Madrid-Galicia.

La formación leonesista considera “inadmisible” que Renfe haya creado trenes directos entre Galicia y Madrid que circulan por la línea de Zamora sin detenerse en la ciudad.

A su juicio, no se trata de un simple ajuste técnico ni de una decisión operativa, sino de una medida con consecuencias directas para la conectividad de una provincia especialmente castigada por la despoblación y el envejecimiento.

Reclamación al Ministerio

En el escrito presentado ante el Ministerio de Transportes, UPL exige que se hagan públicos los criterios técnicos, económicos y territoriales que han llevado a eliminar paradas en Zamora.

También reclama que se remita el estudio de impacto territorial previo a la decisión, si es que existe, y que se adopten medidas inmediatas para restituir el nivel de conexiones del que disponía la provincia antes de esta reorganización ferroviaria.

La organización insiste en que la conexión directa con Madrid no puede considerarse un lujo en una capital como Zamora, donde buena parte de la población depende del transporte público para sus desplazamientos.

“Zamora no es un apeadero”, advierte UPL, que defiende que sus vecinos han contribuido a financiar una infraestructura que ahora ven pasar sin que determinados trenes se detengan.

Petición de investigación a la CNMC

La formación leonesista también ha acudido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para solicitar que se abra una investigación sobre la decisión de Renfe.

En concreto, pide que se determine si la supresión de paradas resulta compatible con las obligaciones de servicio público y con el principio de no discriminación territorial.

Además, UPL solicita medidas cautelares para suspender la aplicación de los nuevos horarios en lo relativo a las paradas eliminadas en Zamora hasta que se resuelva el procedimiento.

La batalla llegará a las Cortes

UPL anuncia que en los próximos días trasladará esta denuncia a las Cortes de Castilla y León, donde pedirá a los grupos parlamentarios que insten a la Junta a posicionarse de forma clara ante el Gobierno de España.

La formación considera que el silencio del Ejecutivo autonómico sería “tan inaceptable como la propia decisión de Renfe”.

La organización buscará también el respaldo de grupos con representación en el Congreso de los Diputados para registrar preguntas escritas urgentes al Gobierno y forzar una respuesta oficial sobre los criterios aplicados.

UPL exige al ministro de Transportes y a la presidencia de Renfe que expliquen qué razones justifican que Zamora pierda conexiones directas con Madrid mientras otros territorios las ganan. La formación avisa de que las reclamaciones presentadas son solo “el primer paso” y que, si el Ministerio y Renfe no rectifican, habrá nuevas acciones.