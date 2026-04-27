Acusan a Óscar Puente de ser el responsable del derrumbe de la A-66 en Zamora: "Pudo ser una tragedia"

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) en Zamora ha responsabilizado "directamente" este lunes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por el desprendimiento ocurrido el pasado 19 de abril en el entorno de Villagodio.

Los hechos se produjeron en el viaducto de la A-66 (p.k. 277) sobre la N-122 (p.k. 454), en el entorno de la localidad, donde varios bloques de hormigón de aproximadamente 6.000 kilos se desplomaron sobre una vía de tráfico intenso.

Desde UPL han advertido de que "solo un auténtico milagro" evitó una tragedia de consecuencias "imprevisibles", ya que, de haber coincidido el derrumbe con el paso de un vehículo o un autobús, "hoy estaríamos hablando de víctimas mortales".

"Desviar la atención"

La formación leonesista ha denunciado que, en un primer momento, se trató de atribuir el incidente al impacto de un vehículo pesado, una explicación que califican de "precipitada, irresponsable y, a la vista de los hechos, completamente falsa", cuestionando así la versión oficial.

"Bajo la responsabilidad del ministro se ha difundido una versión que no se sostiene, intentando desviar la atención de la causa real: la falta de mantenimiento”, han señalado desde UPL.

Y han hecho hincapié en que "tanto las evidencias visuales como los análisis técnicos posteriores descartan cualquier colisión, confirmando que el origen del colapso fue estructural".

UPL ha sostenido que el desprendimiento responde a "un proceso de degradación prolongado: corrosión de los anclajes metálicos, fatiga de materiales y efectos de la sal utilizada en invierno".

"Esto no es un accidente. Es el resultado directo de años de dejadez en el mantenimiento de una infraestructura clave", han denunciado. A su juicio, lo ocurrido en Villagodio "no es una excepción, sino una advertencia".

La formación ha criticado con dureza la respuesta del Ministerio, que ha optado por apuntalar la estructura con puntales metálicos de obra.

Una gestión "basada en parches"

"Apuntalar un puente no es gestionar, es improvisar. Si la solución es sostener una autovía con medios provisionales, el problema es mucho más grave de lo que se quiere reconocer", han afirmado.

En este sentido, han considerado que esta actuación "no garantiza la seguridad y evidencia una gestión basada en parches en lugar de soluciones".

Asimismo, han recordado que ya se ha registrado formalmente una batería de preguntas ante la Dirección General de Carreteras (registro REGAGE26e00040331387, de fecha 24 de abril), en la que se advierte del riesgo existente y de la necesidad de revisar el conjunto de la infraestructura.

UPL recuerda además que la normativa vigente en materia de tráfico, recogida en el Real Decreto 1428/2003, establece la obligación de garantizar que las vías se mantengan en condiciones seguras para la circulación.

Desde el partido han advertido de que "lo ocurrido en Villagodio no puede cerrarse con un parche ni con una explicación improvisada".

"Hoy hablamos de un susto. Mañana puede ser una tragedia. Y entonces ya no será un fallo: será una responsabilidad directa", ha zanjado la formación leonesista.