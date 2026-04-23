Óscar Puente y Patxi López alertan en Villalar de los pactos "inhumanos" de PP-VOX: "CyL sin inmigración se desangraría"

El PSOE de Castilla y León realiza la ofrenda floral a los comuneros en el monolito. Participan el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez; el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, y los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible e Igualdad, Óscar Puente y Ana Redondo, entre otros. Eduardo Margareto / ICAL .

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado la festividad del Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros para lanzar una dura crítica contra el concepto de 'prioridad nacional' que Vox impulsa en sus pactos de gobierno con el Partido Popular.

Puente ha calificado este mensaje de "claramente xenófobo y racista", advirtiendo de que estas posturas “retrotraen a los años 20 y 30 del siglo XX, lo peor”, aseguró.

Para el ministro, la inmigración no es un problema, sino una "oportunidad" y una cuestión de "dignidad humana". Asimismo, advirtió que “si no fuera por los migrantes, esta tierra se estaría desangrando más de lo que se está desangrando todavía”.

Puente, que recordó que hay un millón y medio de castellanos y leoneses fuera de nuestra tierra, e incidió en que “son malos tiempos para territorios que, por desgracia, tienen gobiernos absolutamente reaccionarios”.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, quien durante su visita a Villalar de los Comuneros ha definido los acuerdos entre PP y Vox en regiones como Extremadura y Aragón como los más "retrógrados e inhumanos" vistos en décadas.

Según López, tras meses de lo que ha tildado como un "paripé" negociador, y aseguró que “esto lo van a querer aplicar aquí con eso que llaman la prioridad nacional, que no es más que el rechazo absoluto al emigrante”, dijo.

López ha alertado a los castellanos y leoneses sobre las consecuencias prácticas de la prioridad nacional, señalando que podría derivar en situaciones "inhumanas".

Igualmente, aprovechó para advertir lo que supondrá la denominada “desregulación” que recogen los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón, ya que señaló “no es más que un salto brutal hacia la desigualdad”.

De hecho, apuntó que ambos partidos dicen que “se van a cargar todas las leyes ideológicas”, en concreto, las de igualdad, las de memoria o las referidas al colectivo LGTBI.

“Es lo que está proponiendo el Partido Popular y Vox porque ya el Partido Popular es Vox, ha comprado el 100 por 100 de los argumentos de la ideología y de los proyectos de la ultraderecha ya no sólo no se distinguen, sino que son la avanzadilla de la ultraderecha en este país”, concluyó.

Unas declaraciones realizadas durante su intervención ante los medios después de participar en la ofrenda que el PSOE de Castilla y León realizó ante el monolito de los comuneros situado en la plaza de España de Villalar.

Juicio de la Kitchen

Además, Óscar Puente, consideró “absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable” que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, “no se haya sentado en el banquillo ni en la Gürtel ni en la Kitchen”.

Puente aseguró que “como jurista” resulta “absolutamente sorprendente” que no lo hiciera como investigado.

En esa línea, Puente incidió en que “con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte” de lo que se atribuye a Mariano Rajoy, “seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo”.

Por su parte, Patxi López acusó hoy al Partido Popular de haber utilizado las estructuras del Estado para “intentar tapar” la corrupción.

“Es lo más perverso en democracia que puede haber. Eso es el PP a pesar de lo que diga Mariano Rajoy", concluyó el socialista durante su visita a Villalar.