El Ayuntamiento de Valladolid pide el cese de Óscar Puente, "el maquinista del Pisuerga", en un pleno de precampaña con tensiones

Valladolid ha vivido este lunes un pleno municipal con sabor a precampaña autonómica. A poco menos de tres semanas para que Castilla y León acuda a las urnas, el salón de plenos se convirtió en un tablero de ajedrez donde el nombre de un ausente, Óscar Puente, lo llenó todo.

Un pleno de alta tensión política donde el "cuerpo a cuerpo" por la gestión del exalcalde de Valladolid y hoy ministro de Transportes el futuro de las infraestructuras de la ciudad dejaron claro que Valladolid ya está en modo electoral.

La noticia del día fue la aprobación de la moción de Vox, respaldada por el PP, para exigir el cese del actual ministro de Transportes. Los socios de Gobierno se unieron para cargar contra la gestión ferroviaria, salpicada por los recientes y trágicos accidentes de Adamuz y Gelida, y el estado "deficiente" de la red de alta velocidad Madrid-Valladolid.

La portavoz popular, Blanca Jiménez, no escatimó en adjetivos: llamó a Puente "el maquinista del Pisuerga" y sentenció que "ascendió a ministro sin haber aprendido a ser alcalde".

Desde las filas del PSOE, Pedro Herrero calificó la postura de los populares de "obsesión enfermiza", criticando que el PP defienda las tesis de Vox con incluso más "ardor" que los propios proponentes.

Previamente, Puente también fue protagonista ya que todos los grupos, incluido el PSOE, apoyaron una moción impulsada por el PP que ha sido “respaldada por todos los grupos políticos” adquiriendo carácter institucional, con tres puntos entre los que destaca que se instaba a las Cortes Generales a “constituir una comisión de investigación en sede parlamentaria” para “establecer posibles responsabilidades políticas” por el accidente ferroviario de Adamuz.

“La plataforma, sin ningún matiz político, busca canalizar las actuaciones judiciales de los onubenses afectados por el trágico suceso, unificar en una sola voz, la exigencia de responsabilidades civiles y penales derivadas del accidente con personación directa en los Juzgados de Montoro, en Córdoba”, asegura la moción que fue leída por el alcalde.

Grietas en el bloque de Gobierno

Pese a la sintonía contra el exalcalde, el matrimonio PP-Vox mostró diferencias en otras votaciones. No hubo acuerdo en la condena a la gestión de las pulseras 'antimaltrato', y se produjo una sorpresa con el Área Metropolitana.

Contra todo pronóstico, la abstención de los concejales de Vox permitió que saliera adelante una moción del PSOE para exigir a la Junta una ley que reconozca esta área.

El urbanismo y la movilidad volvieron a encender el debate a cuenta de la estación de autobuses. Mientras el PSOE urgía a recuperar el proyecto de una nueva terminal en Las Delicias (vinculado al convenio de integración ferroviaria), el equipo de Gobierno impuso su hoja de ruta.

Gracias a las enmiendas del PP, el Ayuntamiento se compromete ahora a trabajar con la Junta y el Ministerio en una nueva estación "soterrada" junto a la de trenes.

Una propuesta que contó con el rechazo de PSOE y VTLP, que ven en este movimiento otra maniobra de distracción frente a las obras de remodelación actuales, que deberían estar listas para el próximo otoño.