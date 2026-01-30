El PP en un pueblo de Castilla y León impulsa una moción para declarar a Óscar Puente persona non grata

Socavón de San Rafael junto a una imagen del alcalde de El Espinar, Javier Figueredo Ministerio de Transportes / Diputación de Segovia

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) llevará al pleno de este miércoles, 4 de febrero, una moción para declarar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, persona non grata.

El PP tiene la mayoría absoluta en el municipio con un total de siete de los 13 concejales que componen dicho pleno y ha presentado una moción, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, que busca tres acuerdos.

El primero de ellos pasa por “declarar persona non grata” en el municipio de El Espinar al ministro “como consecuencia de su nefasta gestión y del injusto trato dispensado al municipio”, argumentan.

El segundo busca “instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que archive cualquier procedimiento de reclamación económica contra el Ayuntamiento” que viene derivado “del hundimiento de la N-VI en San Rafael”.

El tercer es el de “dar traslado del acuerdo a los grupos políticos con representación en el Congreso, Senado y las Cortes de la Junta de Castilla y León”.

Defensa de sus intereses

En el argumentario de dicha moción, los populares defienden que el Ayuntamiento de El Espinar “tiene como obligación irrenunciable la defensa de los intereses de los vecinos y la protección del patrimonio y los recursos municipales”. Añaden que alzan la voz cuando “una administración superior actúa de forma injusta, desproporcionada o contraria a la lealtad institucional”.

Apuntan que Puente y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, han “mantenido una actuación absolutamente perjudicial para el municipio” a raíz del hundimiento producido el 20 de marzo de 2025 en la carretera N-VI, a la altura del punto kilométrico 62,100, en el núcleo de San Rafael.

Apuntan que “pese a tratarse de una vía de titularidad estatal” el Ministerio “ha iniciado procedimiento para repercutir en el Ayuntamiento de El Espinar el coste de las obras de reparación urgente” que ascienden a 587.275,51 euros, “atribuyendo de manera injustificada la responsabilidad del daño a una infraestructura municipal”.

“Esta pretensión resulta inaceptable por múltiples razones técnicas, jurídicas y administrativas, ampliamente recogidas en los informes técnicos y alegaciones formuladas por el ayuntamiento, que concluyen que la causa del colapso fue la insuficiente capacidad hidráulica de una infraestructura de titularidad estatal”, añaden los populares en la moción.

Aseguran que pese a ello, el Ministerio de Transportes “persiste en su intención de trasladar al Ayuntamiento de El Espinar un coste económico desorbitado, poniendo en riesgo la estabilidad financiera municipal y la prestación de servicios públicos esenciales”.

Hacen mención a la gestión realizada por la Junta de Castilla y León que tras la Dana de septiembre de 2023 concedió al Ayuntamiento de El Espinar “una subvención directa de 350.000 euros” para “acometer obras necesarias de reparación” para demostrar “cooperación institucional, sensibilidad y compromiso con los municipios”.

“Dos formas de gestionar radicalmente distintas: una basada en la imposición y el enfrentamiento institucional y otra en la colaboración y apoyo a las entidades locales”, finalizan.