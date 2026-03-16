Fromago 2026 abre la convocatoria para sus tabernas oficiales y refuerza su apuesta por la hostelería zamorana

Fromago Cheese Experience 2026 ha abierto el plazo para optar a una de las siete tabernas oficiales que formarán parte del recorrido de la próxima edición, que se celebrará en Zamora del 17 al 20 de septiembre de 2026.

La convocatoria se enmarca en una edición que volverá a situar a la ciudad como uno de los grandes referentes europeos del sector lácteo-quesero, con un formato que combina feria profesional, gastronomía, cultura, turismo y actividad en la calle.

La organización prevé una edición de gran dimensión, con un recorrido superior a 40.000 m², cerca de 300 expositores en más de 400 stands y nuevamente más de 1.200 quesos distintos de todo el mundo, además de showcookings, catas, conciertos, talleres y actividades para todos los públicos.

A ello se suma el impacto logrado en 2024, cuando Fromago registró más de 300.000 visitantes únicos, 100 % de ocupación hostelera, más de 170.000 kilogramos vendidos y un impacto económico global estimado en 14 millones de euros.