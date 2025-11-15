Fromago 2026 despierta en Intur: Zamora afina su gran encuentro quesero

El aroma a queso volvió a sobrevolar Intur este sábado. En un pabellón repleto de público, Zamora desplegó una de sus grandes apuestas para 2026: la nueva edición de Fromago–Feria Internacional del Queso, un evento que ha situado a la provincia en el mapa europeo de la industria láctea y del turismo gastronómico. La Fundación Eilza, acompañada por la Diputación Provincial, aprovechó la feria para desvelar sus primeras claves.

La presentación corrió a cargo de Isabel Revuelta, secretaria de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas. A su lado, dos rostros conocidos del panorama institucional: Isabel Blanco Llamas, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, y Víctor López de la Parte, vicepresidente primero de la Diputación de Zamora. El acto tuvo lugar en el stand del Patronato de Turismo, donde productores, visitantes y profesionales recorrían las distintas propuestas del fin de semana.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, Eilza ha decidido mantener el pulso promocional del evento más allá de Intur. La siguiente parada será el 5 de diciembre en Sabor a Málaga, donde Zamora participará como provincia invitada bajo la marca “Zamora es calidad”. La intención es clara: ampliar presencia, abrir nuevos mercados y reforzar la imagen de la provincia como territorio ligado a la excelencia quesera.

Un apoyo institucional que crece

El acto en Valladolid permitió visualizar el músculo institucional que sostiene esta tercera edición de Fromago. La Diputación de Zamora se mantiene como patrocinador principal con una aportación de 550.000 euros, un compromiso anunciado por su presidente, Javier Faúndez.

La Junta de Castilla y León duplicará su apoyo económico, hasta los 242.000 euros, lo que confirma el carácter estratégico del sector quesero y su capacidad para atraer actividad económica y turística.

Queso, territorio y proyección europea

Fromago volvió a presentarse como mucho más que una feria sectorial. Es escaparate internacional, punto de encuentro entre productores, distribuidores y compradores; es motor de turismo rural, cultural y gastronómico; y, sobre todo, es una herramienta de identidad territorial.

Durante la presentación, Isabel Revuelta destacó el potencial del evento para atraer visitantes, dinamizar los municipios y posicionar a Zamora en Europa como referencia en la producción de queso. Una narrativa que encaja con el trabajo promocional de la Diputación, que busca proyectar el queso como emblema del territorio.

Lo que traerá Fromago 2026

La organización avanzó varias novedades que marcarán la próxima edición:

Del 17 al 20 de septiembre de 2026 , fechas ya cerradas.

Más espacio profesional , con áreas ampliadas para encuentros entre empresas, productores y distribuidores.

Un recinto expositivo más amplio , con actividades reforzadas para el público general.

Un mayor respaldo institucional , con un total de 792.000 euros entre Junta y Diputación.

Un objetivo ambicioso: consolidar Fromago como uno de los grandes eventos europeos del queso y reforzar la marca Zamora en España y en el exterior.

Con esta hoja de ruta, Zamora se prepara para volver a convertirse en capital quesera durante cuatro días que aspiran a atraer turismo, negocio y proyección internacional. Fromago 2026 quiere crecer, y en Intur ha demostrado que cuenta con los aliados necesarios para hacerlo.