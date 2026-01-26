Zamora buscará los mejores quesos y la tarta más irresistible del país en Fromago: abierto el plazo de inscripción

Zamora volverá a convertirse en el epicentro del queso en España con la celebración de Fromago Cheese Experience 2026, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre.

El evento ha abierto ya el plazo de inscripción para sus concursos profesionales, una de las señas de identidad de esta cita de referencia para el sector quesero.

En esta nueva edición, Fromago refuerza su apuesta por la formación y la divulgación de la cultura del queso con la incorporación de una importante novedad: el I Concurso Nacional a la Mejor Tarta de Queso de España, que se suma a dos certámenes ya consolidados, el III Concurso al Mejor Maestro o Maestra Fromelier de España y el III Concurso Nacional a la Mejor Tabla de Quesos en Hostelería.

Los tres concursos están organizados por Eilza – Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, con el patrocinio de Inlac – Organización Interprofesional Láctea, y estarán abiertos al público, que podrá seguir en directo las finales en el recinto ferial de Fromago en Zamora.

El objetivo de estas competiciones es poner en valor el conocimiento, la técnica y la profesionalización del sector, así como reconocer el papel de los distintos perfiles profesionales que trabajan con el queso.

Mejor tarta

La gran novedad de esta edición es el I Concurso Nacional a la Mejor Tarta de Queso de España, dirigido a empresas elaboradoras especializadas de todo el territorio nacional. La final se celebrará el viernes 19 de septiembre, de 11:30 a 14:00 horas, y contará con un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio del ámbito quesero, gastronómico y del periodismo especializado.

Se valorarán aspectos como la calidad de la elaboración, la textura, el sabor, la presentación y la originalidad. El ganador recibirá el Trofeo FROMAGO 2026, Medalla de Oro y un premio de 500 euros.

Post Tabla de Quesos

Por su parte, el III Concurso al Mejor Maestro o Maestra Fromelier de España se celebrará el jueves 17 de septiembre, de 17:00 a 20:30 horas, y estará dirigido a profesionales como maestros queseros, afinadores y especialistas en tiendas gourmet.

El certamen evaluará conocimientos, análisis sensorial, destreza en el corte y habilidades de comunicación. El vencedor obtendrá también el Trofeo Fromago 2026, Medalla de Oro y 500 euros.

Mejor tabla

Completa el programa el III Concurso Nacional a la Mejor Tabla de Quesos en Hostelería, destinado a profesionales de la restauración y del servicio de sala. La final tendrá lugar el viernes 18 de septiembre, de 17:30 a 20:00 horas, y reconocerá la técnica, la selección del producto, la presentación y la capacidad de prescripción ante el cliente.

Las inscripciones para los tres concursos ya están abiertas y pueden realizarse de forma online a través de la web oficial www.fromago.info, en la pestaña de Concursos, donde también están disponibles las bases completas y toda la información detallada.