Fromago y el crecimiento imparable del escaparate mundial del queso: limita los expositores tras la alta demanda

Fromago Cheese Experience continúa su crecimiento imparable. La organización del evento, gestionada por la Fundación EILZA (Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora), ha anunciado el cierre anticipado de inscripciones para expositores y productores vinculados de forma indirecta al sector.

A partir de este momento, la feria aceptará de manera exclusiva solicitudes de queserías nacionales e internacionales, garantizando así que el "verdadero protagonista" del encuentro sea el sector lácteo-quesero, como ha incidido la organización.

Su edición de 2024 ya congregó a más de 300.000 visitantes únicos, alcanzando ventas de 5 millones de euros y un impacto global superior a los 15 millones.

Para la próxima edición, programada del 17 al 20 de septiembre de 2026, las previsiones apuntan a un evento más ambicioso aún: un recorrido urbano que superará los 40.000 metros cuadrados, cerca de 400 stands y una oferta que superará los 1.200 quesos distintos procedentes de todo el mundo.

Más allá de su vertiente comercial, Fromago refuerza su apuesta por la profesionalización y el conocimiento técnico. Así, la Fundación EILZA ha organizado una clase magistral de alto nivel que ya cuenta con más de 200 profesionales inscritos.

Esta ponencia contará con la presencia de la eminencia mundial Mucio Furtado, especialista en bioquímica y maduración, junto a Pablo Rivero, de Queserías Entrepinares.

La jornada, centrada en el diagnóstico y soluciones a defectos en el queso, sitúa a Zamora no solo como un escaparate de ventas, sino como el principal foro de innovación láctea del país.

Cabe recordar que en la pasada edición se alcanzó el 100% de ocupación hostelera en la capital zamorana y el 90% en la provincia.

Ante la rápida ocupación del espacio disponible en el recinto ferial urbano, la organización recomienda a las queserías interesadas formalizar su inscripción a la mayor brevedad posible para asegurar su presencia en el que será el gran escenario internacional del queso en 2026.